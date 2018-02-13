Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі стверджує, що знайде спосіб повернутися в Україну.

Про це Саакашвілі заявив в ефірі телеканалу ZIK.

За його словами, він знаходиться в готелі в Варшаві, йому надана охорона. Саакашвілі також розповів, що в Польщі його готові були прийняти, за домовленістю з українською стороною про те, що він погодиться виїхати добровільно. Однак політик заявив про застосування сили проти нього.

"Звичайно, я буду повертатися в Україну, і я знайду, як це зробити", - заявив Саакашвілі.

"Я думаю, що ми знайдемо шлях, як це зробити абсолютно легально, і я думаю, що дуже мало часу залишилося у цієї влади", - додав він.

Саакашвілі зазначив, що буде домагатися зміни влади мирним шляхом.

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

10 лютого у Нацполіції повідомили про початок оперативно-профілактичної операції "Мігрант", метою якої є виявлення іноземців, які своїми діями впливають на криміногенну ситуацію в країні.

9 лютого Саакашвілі заявляв про спробу його викрадення "людьми з автоматами" у готелі в центрі Києва.

Перший раз Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня. Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмовуДержавної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі.

У листопаді 2017 року СБУ спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії.