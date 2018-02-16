Головні новини дня – за 60 секунд

ГПУ хоче затримати депутата від "Опоблоку", чоловік з сокирою пошкодив 10 машин під Солом'янським судом, Roshen торгує з Придністров'ям, Сущенка та Сенцова можуть обміняти - новини, які обговорювали 16 лютого.

Про Бакуліна. Генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на затримання народного депутата від "Опоблоку" Євгена Бакуліна.

Про побиття активіста. Автомайданівці пообіцяли самотужки знайти і покарати "тітушок", які 15 лютого разом з депутатом Одеської міськради побили їхнього активіста, якщо це не зроблять правоохоронці.

"Труханівські тітушки у складі 20 осіб за вказівкою депутата Одеської міської ради з депутатської групи Труханова "Довєряй дєлам" Олександра Іваницькогозайшли до зали суду, схопили одеського активіста Автомайдану Віталія Устименка, витягнули його в коридор, де почали бити", - розповідають активісти.

Про чоловіка з сокирою. Невідомий із сокирою зайшов у двір Солом'янського районного суду Києва та пошкодив близько 10 автомобілів.

За даними джерел "Української правди", при наданні пояснень мотивів свого вчинку, чоловік начебто сказав, що це "за Труханова".

Про Roshen. Кондитерська корпорація президента України Петра Порошенка "Рошен" продає свій товар придністровській компанії "Шериф", власник якої вважається головним бенефіціаром існування так званої "ПМР".

Про Сущенка та Сенцова. Українців Романа Сущенко та Олега Сенцова планують обміняти на кримських дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова, засуджених в Україні до 13 і 14 років в'язниці.

Про Саакашвілі. Верховний суд у складі Касаційного адміністративного суду призупинив розгляд позову Міхеіла Саакашвілі до президента Петра Порошенка щодо позбавлення його громадянства України.

Про "Бориспіль". ПАТ "Укрзалізниця" до кінця року збудує лінію швидкого залізничного сполучення з аеропортом "Бориспіль". Будівництво маємо розпочати не пізніше 1 червня, завершити - у грудні 2018 року. Згідно з планом, коштуватиме проект близько 720 млн гривень. Ціна на квиток буде приблизно такою ж, як і на автобус, але пасажири зможуть дістатися в чи з аеропорту швидше.

Про питання мови. Заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей під час очних консультацій щодо розробки мовної статті проекту закону "Про загальну середню освіту" пообіцяв, що кожна національна громада зможе впливати на кількість годин вивчення материнської мови в школі.

А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна не запрошувала закарпатських угорців на консультації щодо мови освіти і звинуватив у початку "міжнародної кампанії брехні".

Про Польщу. Президент Польщі Анджей Дуда подав до Конституційного суду звернення з проханням перевірити на відповідність Конституції статті закону про Інститут національної пам'яті, що містять згадку про "українських націоналістів" і слова "Східна Малопольща".