Главные новости дня – за 60 секунд

ГПУ хочет задержать депутата от "Опоблока", мужчина с топором повредил 10 машин под Соломенским судом, Roshen торгует с Приднестровьем, Сущенко и Сенцова могут обменять – новости, которые обсуждали 16 февраля.

О Бакулине. Генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о получении согласия на задержание народного депутата от "Опоблока" Евгения Бакулина.

Об избиении активиста. Автомайдановцы пообещали самостоятельно найти и наказать "титушек", которые 15 февраля вместе с депутатом Одесского горсовета избили их активиста, если этого не сделают правоохранители.

"Трухановские титушки в составе 20 человек по указанию депутата Одесского городского совета из депутатской группы Труханова "Доверяй делам" Александра Иваницкого зашли в зал суда, схватили одесского активиста Автомайдана Виталия Устименко, вытащили его в коридор, где начали бить", - рассказывают активисты.

О мужчине с топором. Неизвестный с топором зашел во двор Соломенского районного суда Киева и повредил около 10 автомобилей.

По данным источников "Украинской правды", при предоставлении объяснений мотивов своего поступка, человек якобы сказал, что это "за Труханова".

О Roshen. Кондитерская корпорация президента Украины Петра Порошенко "Рошен" продает свой товар приднестровской компании "Шериф", владелец которой считается главным бенефициаром существования так называемой "ПМР".

О Сущенко и Сенцове. Украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, приговоренных в Украине к 13 и 14 годам тюрьмы.

О Саакашвили. Верховный суд в составе Кассационного административного суда приостановил рассмотрение иска Михеила Саакашвили к президенту Петру Порошенко о лишении его гражданства Украины.

О "Борисполе". ПАО "Укрзализныця" до конца года построит линию быстрого железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь". Строительство должны начать не позднее 1 июня, завершить - в декабре 2018. Согласно плану, проект будет стоить около 720 млн гривен. Цена на билет будет примерно также же, как и на автобус, но пассажиры смогут добраться в или из аэропорта быстрее.

О языковом вопросе. Заместитель министра образования и науки Павел Хобзей во время очных консультаций по разработке языковой статьи проекта закона "Об общем среднем образовании" пообещал, что каждая национальная община сможет влиять на количество часов изучения материнского языка в школе.

А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не приглашала закарпатских венгров на консультации по языку образования, и обвинил Киев в начале "международной кампании лжи".

О Польше. Президент Польши Дуда подал в Конституционный суд обращение с просьбой проверить на соответствие Конституции статьи закона об Институте национальной памяти, которые содержат упоминание об "украинских националистах" и слова "Восточная Малопольша".