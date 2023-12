У США пожартували з Луценка: доступність Сейшел – хороший слоган

У США вважають, що слова генпрокурора Юрія Луценка про доступність відпочинку на Сейшелах для українців можна використати як передвиборний слоган.



Так колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії Майкл Карпентер зіронізував у Twitter.



"Генеральний прокурор України Юрій Луценко каже, що відпустка на курорті "Four Seasons" на Сейшельських островах – це те, що може собі дозволити "типовий українець середнього класу". Це буде хорошим слоганом для кампанії", – написав він.

