У США пожартували з Луценка: доступність Сейшел – хороший слоган

У США вважають, що слова генпрокурора Юрія Луценка про доступність відпочинку на Сейшелах для українців можна використати як передвиборний слоган.



Так колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії Майкл Карпентер зіронізував у Twitter.



"Генеральний прокурор України Юрій Луценко каже, що відпустка на курорті "Four Seasons" на Сейшельських островах – це те, що може собі дозволити "типовий українець середнього класу". Це буде хорошим слоганом для кампанії", – написав він.

Ukraine's Prosecutor General Yuri Lutsenko says a vacation at the Four Seasons resort in the Seychelles is "something a typical middle-class Ukrainian can afford.” That'll make for a nice campaign slogan.https://t.co/q28QJsJRoh — Michael Carpenter (@mikercarpenter) February 1, 2018

Як відомо, 2 січня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко і нардеп Ірина Луценко зафіксували в деклараціях, що отримали від старшого сина Олександра в подарунок по 170 тисяч гривень (близько 10 тисяч євро).



Юрій Луценко пояснив, що син подарував батькам поїздку – і вся родина відпочила 7 днів за кордоном з нагоди вересневого весілля сина і 30-річчя спільного життя Юрія й Ірини Луценків.



Також генпрокурор заявив, що владна сім'я відпочивала на Сейшельських островах "без надмірностей" – і має законні кошти на це. "Відпочивати без проведення мітингів і дискусій я можу лише за кордоном", – пояснив голова ГПУ.



Журналісти програми "Схеми" підрахували, що такий відпочинок наприкінці 2017 року міг коштувати мінімум 52 тисячі євро, адже сім'я орендувала на Сейшелах 3 вілли.



На це генпрокурор показав свої доходи і повідомив, що "син оплатив переліт" – саме це зазначено в деклараціях, а проживання, яке склало близько 20 тисяч доларів на трьох, Ірина та Юрій оплатили самі.



"Останнім часом я отримую зарплату від 130 до 220 тисяч гривень щомісяця. Іра – понад 110 тисяч доходу", – повідомив голова ГПУ.