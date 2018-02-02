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У США пожартували з Луценка: доступність Сейшел – хороший слоган

П'ятниця, 2 лютого 2018, 12:21

У США вважають, що слова генпрокурора Юрія Луценка про доступність відпочинку на Сейшелах для українців можна використати як передвиборний слоган.

Так колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії Майкл Карпентер зіронізував у Twitter.

"Генеральний прокурор України Юрій Луценко каже, що відпустка на курорті "Four Seasons" на Сейшельських островах – це те, що може собі дозволити "типовий українець середнього класу". Це буде хорошим слоганом для кампанії", – написав він.

Як відомо, 2 січня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко і нардеп Ірина Луценко зафіксували в деклараціях, що отримали від старшого сина Олександра в подарунок по 170 тисяч гривень (близько 10 тисяч євро).

Юрій Луценко пояснив, що син подарував батькам поїздку – і вся родина відпочила 7 днів за кордоном з нагоди вересневого весілля сина і 30-річчя спільного життя Юрія й Ірини Луценків.

Також генпрокурор заявив, що владна сім'я відпочивала на Сейшельських островах "без надмірностей" – і має законні кошти на це. "Відпочивати без проведення мітингів і дискусій я можу лише за кордоном", – пояснив голова ГПУ.

Журналісти програми "Схеми" підрахували, що такий відпочинок наприкінці 2017 року міг коштувати мінімум 52 тисячі євро, адже сім'я орендувала на Сейшелах 3 вілли.

На це генпрокурор показав свої доходи і повідомив, що "син оплатив переліт" – саме це зазначено в деклараціях, а проживання, яке склало близько 20 тисяч доларів на трьох, Ірина та Юрій оплатили самі.

"Останнім часом я отримую зарплату від 130 до 220 тисяч гривень щомісяця. Іра – понад 110 тисяч доходу", – повідомив голова ГПУ.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкодеклараціїСШАскандал
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