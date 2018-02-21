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Головні новини дня – за 60 секунд

Середа, 21 лютого 2018, 19:49

Порошенко свідчить у суді, з Клюєва знімають санкції, Україна може повернути кошти "Юри Єнакієвського" – новини, які обговорювали 21 лютого.

Про допит Порошенка. Суд у справі про держзраду Віктора Януковича допитав президента Петра Порошенка через відеозв'язок.

Президент відповідав на питання про причини та обставини окупації Криму, свою поїздку до АРК в лютому 2014, про самоусунення Януковича та голосування за відповідну постанову.

Допит достроково припинили після запитання захисту про відпочинок Порошенка на Мальдівах.

Захист Януковича заявив про упередженість суду та оголосив про наміри вимагати повторного виклику Порошенка на допит.

Про Клюєва. Європейський суд, розташований у Люксембурзі, ухвалив рішення про незаконність останньої хвилі санкцій, запроваджених проти нардепа-втікача Сергія Клюєва Радою ЄС в 2017 році.

Про Димінського. Апеляційний суд Києва скасував постанову про обрання бізнесменові, президенту футбольного клубу "Карпати" Петру Димінському запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою за підозрою в скоєнні смертельної ДТП.

Про гроші Іванющенків. Стало відомо, що суди у Швейцарії відмовились розморозити рахунки, пов'язані із колишнім народним депутатом України Юрієм Іванющенком, відомим як "Юра Єнакієвський".

Як пояснили у Федеральному відомстві юстиції Швейцарії, якщо ці кошти мають кримінальне походження, Україна може повернути 72 мільйонів франків.

Про План дій РЄ. Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про затвердження Плану дій РЄ для України на 2018-2021 роки.

Про пенсії військових. Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня 2018 року в середньому на 1,5 тисячі гривень.

Про Конституційний Суд. Конституційний Суд обрав свого голову – ним став Станіслав Шевчук.

Про "Укроборонпром". Президент Петро Порошенко призначив гендиректора "Укрспецекспорту" Павла Букіна головою державного концерну "Укроборонпром".

Про Саакашвілі. Голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.

Про Колобова. Печерський районний суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури та звільнив від кримінальної відповідальності екс-міністра фінансів Юрія Колобова через закінчення строків давності.

Теми: ПорошенкоСаакашвіліУкроборонпромКлюєвпенсії
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