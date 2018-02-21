Главные новости дня – за 60 секунд

Порошенко свидетельствует в суде, с Клюева снимают санкции, Украина может вернуть деньги "Юры Енакиевского" – новости, которые обсуждали 21 февраля.

О допросе Порошенко. Суд по делу о госизмене Виктора Януковича допросил президента Петра Порошенко через видеосвязь.

Президент отвечал на вопросы про причины и обстоятельства оккупации Крыма, свою поездку в АРК в феврале 2014, про самоустранение Януковича и голосования за соответствующее постановление.

Допрос досрочно прекратили после вопроса защиты об отдыхе Порошенко на Мальдивах.

Защита Януковича заявила о предвзятости суда и объявила о намерении требовать повторного вызова Порошенко на допрос.

О Клюеве. Европейский суд, расположенный в Люксембурге, принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против нардепа-беглеца Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.

О деньгах Иванющенко. Стало известно, что суды в Швейцарии отказались разморозить счета, связанные с бывшим народным депутатом Украины Юрием Иванющенко, известным как "Юра Енакиевский".

Как объяснили в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, если эти средства имеют криминальное происхождение, Украина может вернуть 72 миллионов франков.

О Дыминском. Апелляционный суд Киева отменил постановление об избрании бизнесмену, президенту футбольного клуба "Карпаты" Петру Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в совершении смертельного ДТП.

О Плане действий СЕ. Комитет министров Совета Европы принял решение об утверждении Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы.

О пенсиях военных. Кабинет министров принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года в среднем на 1,5 тысячи гривен.

О Конституционном Суде. Конституционный Суд избрал своего главу – им стал Станислав Шевчук.

Об "Укроборонпроме". Президент Петр Порошенко назначил гендиректора "Укрспецэкспорта" Павла Букина главой государственного концерна "Укроборонпром".

О Саакашвили. Председатель Мостиского пограничного отряда принял решение запретить лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

О Колобове. Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и освободил от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова из-за истечения сроков давности.