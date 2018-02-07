Головні новини дня – за 60 секунд

Falcon Heavy запустили, справа про держзраду Януковича, падіння українських акцій, затримання в РФ бізнес-партнера Тарути – новини, які обговорювали 7 лютого.

Про запуск Falcon Heavy. Тестовий запуск важкої ракети-носія Falcon Heavy відбувся 6 лютого о 22.45.

Запуск був загалом успішний, хоча одна з трьох ракет, які мали приземлитися, впала в океан. За попередньою версією, третій блок першого ступеня Falcon Heavy розбився через нестачу пального.

Електромобіль Tesla Roadster, який був запущений в космос в якості корисного навантаження, залишив орбіту Землі і рухається до Пояса астероїдів (під пісню Девіда Боуї "Space Oddity", яка романтика!).

Ще стало відомо, що участь у підготовці запуску Falcon Heavy брала українська компанія "Авіалінії Антонова".

Про справу про держзраду Януковича. 7 лютого Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Ось що стало відомо із свідчень свідків:

Остаточне рішення про "здачу Криму" та виведення українських військ із півострова ухвалили 23 березня 2014 року на засіданні Ради національної безпеки й оборони України, заявляє адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк, посилаючись на протокол допиту тодішнього в.о. міністра оборони України Ігора Тенюха.

Екс-глава СБУ Валентин Наливайченко каже, що бачив російських спецпризанченців на Майдані у 2014 році і бачив, як на російські шеврони одягали українську спецформу.

Начальник Генерального штабу ЗСУ часів Віктора Януковича Юрій Ільїн в лютому 2014 року скасував приведення військово-морських сил у Криму в повну бойову готовність і почав співпрацювати з Росією, заявив Тенюх.

Про індекси. Індекс UX, що відслідковує вартість блакитних фішок Української біржі, впав на 2,98%. Найбільше подешевшали акції Донбасенерго (-8,78%) і Укрнафти (-4,72%). Акції Мотор Січ впали на 3,93%, Центренерго - на 3,85%. Райффайзен Банк Аваль подорожчав на 0,94%.

Про декларації активістів. Президент Петро Порошенко пропонує замінити обов'язкову подачу декларацій громадськими активістами на обов'язкове звітування. Антикорупціонери відхилили пропозицію Порошенка.

Про бізнес-партнера Тарути. У Росії затримали одного із засновників "Індустріального союзу Донбасу" Олега Мкртчана. Йому висувають звинувачення в розтраті коштів, наданих державними банками.