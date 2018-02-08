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Активісти: Насірову читатимуть обвинувачення більше 2 років

Четвер, 8 лютого 2018, 18:03

На зачитування всього обвинувального акту екс-главі Державної фіскальної служби Роману Насірову знадобиться більше 2 років.

Про це йдеться у зверненні громадських організацій ЦПК і Transparency International Україна до Насірова.

Вони попросили не затягувати справу і заслухати скорочений текст обвинувачення, який складається з 70 сторінок.

Активісти порахували, що щоб зачитати Насірову весь текст обвинувачення (774 сторінки) потрібно ще щонайменше 25 засідань, а це більше двох років, адже засідання відбуваються лише один раз на місяць "через завантаженість суду".

Як відомо, Насірова підозрюють в тому, що протягом 2015 - 2016 років він, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Тим самим дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд гривень.

Перше засідання суду по суті відбулося 7 грудня.

31 січня Кабінет міністрів звільнив відстороненого від своїх обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Українська правда

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Теми: Насіровсуд
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