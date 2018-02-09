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Хроніка 9 лютого. Українська зброя в "Аль-Каїди" і відставка Любомира Гузара

П'ятниця, 9 лютого 2018, 07:00
Хроніка 9 лютого. Українська зброя в Аль-Каїди і відставка Любомира Гузара
Владислав Скобельський, для УП

Найцікавіше:

2001. Опозиція створила Форум національного порятунку

2004. Україна продавала ядерну зброю "Аль-Каїді"?

2011. Любомир Гузар іде у відставку

2015. Ярему міняють на Шокіна

2001, п'ятниця

– Опозиційні до президента Леоніда Кучми політики створили рух Форум національного порятунку. Його мета – відсторонення Кучми від влади і перехід до парламентської республіки.

Тарас Чорновіл, що головував на засіданні під час створення руху, його метою назвав оксамитову революцію.

2002, субота

– Віталій Кличко захистив титул Інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBA, здобувши перемогу над американським боксером Воном Біном.

Бій завершився технічним нокаутом в 11-му раунді.

2004, понеділок

– Іноземні газети вийшли з публікаціями про те, що в 1998 році Україна продавала ядерну зброю "Аль-Каїді". Першоджерелом інформації стала "панарабська" газета "Аль Хаят", яка надрукувала цю інформацію, пославшись на власні джерела.

В українському МЗС назвали такі звинувачення безпідставними.

А президент США Джордж Буш написав українському колезі Леоніду Кучмі листа з закликом взяти активну участь у знищенні стратегічної зброї.

2005, середа

– Кадрові новини з силових відомств. Новий глава МВС Юрій Луценко звільнив начальника ДАІ і командувача внутрішніх військ МВС. А новим прокурором Донецької області став Олексій Баганець, який свого часу займався розслідуванням вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

2006, четвер

Україна домовилася з Росією щодо скасування заборони на ввезення продуктів українського тваринництва, повідомили в Міністерстві аграрної політики.

20 січня в Росії заявили про незадовільний ветеринарно-санітарний контроль за ввезеною продукцією та закрили імпорт для деяких українських товарів.

2007, п'ятниця

– У Росії існує чорний список з прізвищами 50 українців, чий в'їзд на територію РФ небажаний, пишуть "Известия в Украине" з посиланням на власні джерела.

Нібито цей список з'явився після того, як українська сторона не пустила в країну російських депутатів Володимира Жириновського і Костянтина Затуліна.

Трьома днями раніше росіяни відмовили у в'їзді нардепу Петру Порошенку. В МЗС Росії пояснили це відповіддю на введену Україною "порочну" практику "чорних списків" щодо російських громадян.

2008, субота

Правоохоронці затримали екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського, пояснивши це тим, що він не приходив до слідчого для ознайомлення з матеріалами звинувачення.

Рудьковському інкримінують зловживання службовим становищем під час перебування на посаді міністра. Один з найскандальніших епізодів звинувачення – політ за бюджетні кошти в Париж у супроводі "Міс Україна".

За два дні суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк відправить Рудьковського під арешт.

2009, понеділок

– Український уряд дійсно консультувався з Росією щодо кредиту в 5 мільярдів доларів для покриття дефіциту бюджету, визнали в Мінфіні РФ.

Інформація про кредитні переговори з’явилася в ЗМІ напередодні. Прем'єр Юлія Тимошенко назвала цю новину інсинуацією і заявила, що дискусія про кредити для покриття дефіциту бюджету ведеться з багатьма країнами, включаючи Росію.

У БЮТ додали: заклали би під заставу до кредиту Секретаріат президента разом із головою держави, але не вийде – неліквідний актив.

2010, вівторок

Представники ЄС і США привітали Україну з проведенням вільних демократичних виборів президента України. Другий тур виборів глави держави відбувся 7 лютого.

The Washington Post написала про загрозу демократії через намір прем'єра Юлії Тимошенко оскаржити ці вибори.

Сама Тимошенко зникла з радарів: засідання Кабміну не планується, телефон прес-секретаря прем’єрки мовчить, і до звернення глави уряду теж не готуються.

2011, середа

У відставку йде предстоятель Української греко-католицької церкви, 77-річний кардинал Любомир Гузар.

Незважаючи на те, що титул предстоятеля дається довічно, Гузар попросив Папу Римського про відставку у зв'язку з погіршенням здоров'я.

– За рік свого правління президент Віктор Янукович наблизився до такого рівня диктатури, на якому країна перебувала лише в останній рік керівництва Леоніда Кучми.

Про такі підсумки проведеного опитування експертів розповіла директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

2012, четвер

– "Не дали бідній жінці навіть квіти передати".

Нардеп Олег Ляшко заявив з трибуни Верховної Ради, що його не пустили до Юлії Тимошенко, що перебуває в Качанівській колонії.

Днем раніше Ляшко подав заяву про вступ до фракції БЮТ, з якої його виключили в жовтні 2010 року.

 

2013, субота

– Українка Олена Підгрушна стала чемпіонкою світу з біатлону. Вона здобула перемогу в спринті на 7,5 кілометрів.

2014, неділя

– Хроніка Революції Гідності.

На Майдані відбулося десяте Народне Віче. Співачка Руслана Лижичко розповіла, як "тітушки" чергують біля її будинку, за автівкою стежать, а на мобільний надходять погрози про фізичну розправу.

А СБУ попередила, що через зростаючу кількість повідомлень про мінування об’єктів антитерористичний центр при відомстві приводить у готовність суб'єкти боротьби з тероризмом.

2015, понеділок

Дев'ять українських військових загинули і ще 26 зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Суть Мінської угоди полягає в проведенні в Донецькій та Луганській областях виборів згідно з українською Конституцією.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільному брифінгу разом із президентом США Бараком Обамою.

А The Wall Street Journal пише про те, що Меркель дала президенту РФ Володимиру Путіну два дні, щоб узгодити "дорожню карту" для завершення бойових дій на сході України.

– Джерела розповідають, і наступного дня ця інформація вже стане офіційною: генпрокурор Віталій Ярема залишає свою посаду. Новим очільником Генеральної прокуратури буде Віктор Шокін.

– У Брюсселі відбулася акція з вимогою звільнити з російської в’язниці льотчицю Надію Савченко. У ній взяли участь 14 міністрів закордонних справ ЄС і французький посол.

 

2016, вівторок

34 тисячі людей – така загальна чисельність бойовиків і російських військових, які перебувають на непідконтрольній Україні території Донбасу. Ці дані озвучив спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

2017, четвер

– Нардеп Олексій Гончаренко написав червоною фарбою слово "nein" (що з німецької перекладається як "ні") на фрагменті Берлінського муру біля посольства ФРН у Києві.

Він назвав це протестом проти заяви посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля, який раніше висловив думку, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.

У Німеччині засудили дії Гончаренка. Негативно на це відреагували у Верховній Раді та Міністерстві закордонних справ.

 

– Колишній президент Віктор Янукович знав, що Росія готується до анексії Криму ще в 2013 році. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко.

"Це підтверджується тим, що РФ несанкціоновано збільшила свій військовий контингент. На територію України з боку Криму незаконно перекидався особовий склад і техніка РФ, це підтверджується і тим, що вони вели активну підривну і розвідувальну роботу в місцевих органах влади Криму – і це зафіксовано документально", – сказав він.

Рустем Халілов, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Україна XXI
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