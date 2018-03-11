СБУ оприлюднила лише п’яту частину доказів у справі Рубана – речник МВС

Операція викриття голови громадської організації "Офіцерський корпус", колишнього переговірника у справі звільнення полонених Володимира Рубана, тривала трохи менше року.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Це реально хороша, багатомісячна, дев’ять або навіть десять місяців тривала ця спецоперація, оперативна розробка цієї та низки інших осіб Службою безпеки у взаємодії з військовими. Я думаю, що те, що ми побачили, це переконливо, і результат вже є досить гідний", – сказав Шевченко.

Він заявив, що вважає оголошену Рубану підозру більш ніж обґрунтованою.

"Для мене є достатнім обсяг інформації, наданий СБУ, щоб вважати більш ніж обґрунтованою підозру Рубану", – сказав Шевченко.

При цьому Шевченко підкреслив, що оприлюднені СБУ докази, за його оцінками, лише "частина п’ята від того, що має спецслужба у своєму розпорядженні".

Операцію затримання Рубана Шевченко назвав "не випадковою", і справа, на його думку, має судову перспективу.

Володимир Рубан був затриманий 8 березня на КПВВ "Майорське" під час спроби переміщення великої кількості зброї з підконтрольної російським окупаційним адміністраціям території Донецької області.

9 березня Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Його підозрюють у підготовці теракту в урядовому кварталі, атаки на Верховну Раду та вбивства депутатів і інших державних діячів з використанням гранатометів і мінометів. Серед людей, які могли бути цілями Рубана - прізвища Порошенко, Аваков, Яценюк, Турчинов.

Крім того, на брифінгу 9 березня голова СБУ Василь Грицак заявив про зв'язки Рубана з організацією Віктора Медведчука "Український вибір".

"З 2013 року він з ними активно працював, а зараз активно дистанцюється від цієї історії: повитирали у соцмережах, на своїх сторінках у Facebook згадування... Ми підняли дуже багато цікавої інформації", - заявив Грицак.

При цьому Грицак не дав відповідь на питання, чи причетний до "справи Рубана" сам Медведчук.

Сам Рубан у залі суду під час обрання йому запобіжного заходу заявив: "Немає більшого ворога, ніж Медведчук. Перестаньте мене з ним пов'язувати".

У громадському русі Віктора Медведчука "Український вибір" заявили, що у "справі Рубана" Служба безпеки України "цитує матеріали організації та дає їм своє трактування, яке не відповідає дійсності".

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

9 березня рішенням Шевченківськоо райсуду Києва Рубана було взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.