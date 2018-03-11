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СБУ обнародовала лишь пятую часть доказательств по делу Рубана - представитель МВД

Воскресенье, 11 марта 2018, 03:43
СБУ обнародовала лишь пятую часть доказательств по делу Рубана - представитель МВД
Фото - Эльдар Сарахман, УП

Операция разоблачения председателя общественной организации "Офицерский корпус", бывшего переговорщика в деле освобождения пленных Владимира Рубана, длилась чуть меньше года.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже есть весьма достойный", - сказал Шевченко.

Он заявил, что считает объявленное Рубану подозрение более чем обоснованным.

"Для меня является достаточным объем информации, предоставленный СБУ, чтобы считать более чем обоснованным подозрение Рублану", - сказал Шевченко.

При этом Шевченко подчеркнул, что обнародованные СБУ доказательства, по его оценкам, только "часть пятая от того, что имеет спецслужба в распоряжении".

Операцию задержания Рубана Шевченко назвал "не случайной", и дело, по его мнению, имеет судебную перспективу.

Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с подконтрольной российским оккупационным администрациям территории Донецкой области.

9 марта было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале, атаки на Верховную Раду и убийства депутатов и других государственных деятелей с использованием гранатометов и минометов. Среди людей, которые могли быть целями Рубана - фамилии Порошенка, Авакова, Яценюка, Турчинова.

Кроме того, на брифинге 9 марта глава СБУ Василий Грицак заявил о связи Рубана с организацией Виктора Медведчука "Украинский выбор".

"С 2013 года он с ними активно работал, а сейчас активно дистанцируется от этой истории: вытерли в соцсетях, на своих страницах в Facebook упоминания ... Мы подняли очень много интересной информации", - заявил Грицак.

При этом Грицак не дал ответ на вопрос, причастен ли к "делу Рубана" сам Медведчук.

Сам Рубан в зале суда во время избрания ему меры пресечения заявил: "Нет большего врага, чем Медведчук. Перестаньте меня с ним связывать".

В общественном движении Виктора Медведчука "Украинский выбор" заявили, что в "деле Рубана" Служба безопасности Украины "цитирует материалы организации и дает им свою трактовку, не соответствующую действительности". 

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

9 марта решением Шевченковского райсуда Киева Рубан был взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

Темы: Рубан СБУМВДДонбасс
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