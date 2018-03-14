Савченко анонсувала повернення в Київ

Депутат Надія Савченко має намір таки з'явитися в СБУ на допит 15 березня.

Про це "Українській правді" повідомила її сестра Віра Савченко.

"Змінили квитки, перепросили у євродепутатів", - сказала вона.

Водночас прес-служба написала на офіційній Facebook-сторінці Надії Савченко, що депутат проведе брифінг в Києві 15 березня о 10:30.

Анонсована адреса заходу – провулок Аскольдів, 3а, за якою розташоване Головне управління СБУ.

Як відомо, Савченко планувала перебувати у відрядженні в Страсбурзі до 16 березня.

Раніше в середу генеральний прокурор Юрій Луценко заявивив, що буде змушений внести подання на нардепа Надію Савченко, якщо вона не з'явиться на допит 15 березня.

Він додав, що мова йде про справу, за якою затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Як відомо, народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України на 13 березня у справі Володимира Рубана.

Згодом сама Савченко повідомила, що дізналася про виклик зі ЗМІ, які "не є надійним джерелом інформації" і додала, що з 12 по 16 березня перебуває "із запланованою робочою поїздкою до Європейського парламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС".

Також вона забажала, щоб повістку про виклик до СБУ їй передали особисто в руки.

В СБУ повідомили, що якщо Савченко не з'явиться на допит, то її буде направлена повторна повістка. Вона була направлена на 15 березня.

8 березня керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Рішенням Шевченківського райсуду Києва Рубана взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

У справі також фігурує помічник Савченко Олег Мєзенцев як один зі співучасників групи, яка готувала злочин та причетна до перевезення зброї з непідконтрольної території України.

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