Савченко анонсировала возвращение в Киев

Депутат Надежда Савченко намерена таки появиться в СБУ на допрос 15 марта.

Об этом "Украинской правде" сообщила ее сестра Вера Савченко.

"Изменили билеты, извинились перед евродепутатами", – сказала она.

В то же время пресс-служба написала на официальной Facebook-странице Надежды Савченко, что депутат проведет брифинг в Киеве 15 марта в 10:30.

Анонсированный адрес мероприятия – переулок Аскольдов, 3а, по которому расположено Главное управление СБУ.

Как известно, Савченко планировала находиться в командировке в Страсбурге до 16 марта.

Ранее в среду генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что будет вынужден внести представление на нардепа Надежду Савченко, если она не явится на допрос 15 марта.

Он добавил, что речь идет о деле, по которому задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Как сообщалось, народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины на 13 марта по делу Владимира Рубана.

Впоследствии сама Савченко сообщила, что узнала о вызове со СМИ, которые "не являются надежным источником информации" и добавила, что с 12 по 16 марта находится "с запланированной рабочей поездкой в ​​Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

Также она пожелала, чтобы повестку о вызове в СБУ ей передали лично в руки.

В СБУ сообщили, что если Савченко не явится на допрос, то ей направят повторную повестку. Ее вызвали на допрос на 15 марта.

8 марта руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия.

Рубану было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Решением Шевченковского райсуда Киева Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

В деле также фигурирует помощник Савченко Олег Мезенцев как один из соучастников группы, которая готовила преступление и причастна к перевозке оружия с неподконтрольной территории Украины.

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