Головні новини дня – за 60 секунд

Помер Стівен Гокінг, з обігу починають виводити частину монет, Велика Британія висилає російських послів – новини, які обговорювали 14 березня.

Про Стівена Гокінга. Всесвітньо відомий фізик Стівен Гокінг помер у віці 76 років. Професор Гокінг — один із найвидатніших фізиків-теоретиків сучасності. Він став відомим завдяки дослідженням в області чорних дір і походження Всесвіту.

Про копійки. Національний банк України припиняє карбувати монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Водночас усі ці номінали розмінних монет і надалі залишатимуться в обігу і виконуватимуть функцію платежу. Проте у подальшому готівковий обіг не буде поповнюватися новими монетами зазначених номіналів.

Також НБУ презентував нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень. Уводитися в обіг нові обігові монети будуть поетапно: перший етап – 27 квітня 2018 року будуть введені в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні; другий етап відбудеться пізніше, монети номінальною вартістю 5 і 10 гривні вводитимуться в обіг у 2019 – 2020 роках.

Про секс з неповнолітніми. Природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою, тепер будуть каратися обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Про корупцію. Виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун звернулася до Національного антикорупційного бюро через пропозицію хабара від помічника народного депутата понад рік тому.

7 березня "Українська правда" повідомляла, що детективи НАБУ проводять обшуки вдома у помічника Олега Ляшка Олега Богачова, а також вдома й на роботі у міського голови Вишневого Іллі Дікова. Йшлося нібито про справу щодо пропонування хабара Уляні Супрун.

Про Велику Британію. Велика Британія скликає позачергове засідання Ради Безпеки ООН, щоб повідомити країнам-членам про результати розслідування отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Крім того, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів. Посольство Росії назвало рішення Великої Британії про висилку дипломатів РФ неприйнятним.

Про Коломойського. Суд Лондона зобов'язав структури Коломойського і Боголюбова деталізувати операції з грошовими коштами Приватбанку на 1,9 мільярда доларів.

Про Савченко. Депутат Надія Савченко має намір таки з'явитися в СБУ на допит 15 березня. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявивив, що буде змушений внести подання на нардепа Надію Савченко, якщо вона не з'явиться на допит 15 березня.

Він додав, що мова йде про справу, за якою затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Про депутатів. Ще Луценко заявляє, що найближчим часом подасть мінімум два подання на зняття депутатської недоторканності для притягнення до відповідальності народних депутатів.

Про ФСБ. Кримчанин Ігор Мовенко в Гагарінському районному "суді" Севастополя заявив, що під час усіх слідчих дій, які з ним проводили співробітники ФСБ, його били і лякали погрозами.

Про Крим. Президент Росії Володимир Путін 14 березня відвідує анексований Крим в рамках "робочої поїздки".

За інформацією прес-служби Кремля, крім будівництва Керченського мосту, президент Росії також відвідає новий аеровокзальний комплекс аеропорту "Сімферополь" і візьме участь у мітингу-концерті в Севастополі.

Міністерство закордонних справ висловило протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом російської делегації до анексованого Криму.