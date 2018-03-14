Главные новости дня – за 60 секунд

Умер Стивен Хокинг, из обращения начинают выводить часть монет, Великобритания высылает российских послов – новости, которые обсуждали 14 марта.

О Стивене Хокинге. Всемирно известный физик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет. Профессор Хокинг - один из величайших физиков-теоретиков современности. Он стал известным благодаря исследованиям в области черных дыр и происхождения Вселенной.

О монетах. Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении и выполнять функцию платежного средства. Однако наличное обращение больше не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

Также НБУ презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.

О сексе с несовершеннолетними. Природные или неестественные половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом, будут наказываться ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

О коррупции. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун обратилась к Национальному антикоррупционному бюро из-за предложения взятки от помощника народного депутата более года назад.

7 марта "Украинская правда" сообщала, что детективы НАБУ проводят обыскидома у помощника Олега Ляшко Олега Богачева, а также дома и на работе у городского главы Вишневого Ильи Дикова. Речь шла якобы о деле про предложение взятки Ульяне Супрун.

О Великобритании. Великобритания созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить странам-членам о результатах расследования отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Кроме того, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов. Посольство России назвало решение Великобритании о высылке дипломатов неприемлемым.

О Коломойском. Суд Лондона обязал структуры Коломойского и Боголюбова детализировать сделки с денежными средствами Приватбанка на 1,9 миллиарда долларов.

О Савченко. Депутат Надежда Савченко намерена таки появиться в СБУ на допрос 15 марта. Ранее в среду генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что будет вынужден внести представление на нардепа Надежду Савченко, если она не явится на допрос 15 марта.

Он добавил, что речь идет о деле, по которому задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

О депутатах. Еще Луценко заявляет, что в ближайшее время подаст минимум два представления на снятие депутатской неприкосновенности для привлечения к ответственности народных депутатов.

Об ФСБ. Крымчанин Игорь Мовенко в Гагаринском районном "суде" Севастополя заявил, что во время всех следственных действий, которые с ним проводили сотрудники ФСБ, его били и пугали угрозами.

О Крыме. Президент России Владимир Путин 14 марта посещает аннексированный Крым в рамках "рабочей поездки". По информации пресс-службы Кремля, кроме строительства Керченского моста, президент России также посетит новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь" и примет участие в митинге-концерте в Севастополе.

Министерство иностранных дел выразило протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации в аннексированный Крым.