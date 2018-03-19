Стало відомо, коли комітет Ради розгляне подання на Савченко

Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради розгляне подання Генеральної прокуратури на притягнення до відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко 21 березня.

Про це свідчить порядок денний комітету.

Згідно з розкладом, розгляд вказаних подань ГПУ призначено на 15.00.

Як відомо, згідно з регламентом пленарне засідання парламенту по середах триває до 14.00. Після перерви нардепи працюють у комітетах.

Як відомо, 12 березня стало відомо, що депутата Надію Савченко викликали на допит до СБУ у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

Савченко заявила, що перебуває в Європі до 16 березня.

Але після заяви генпрокурора Юрія Луценка про те, що він буде змушений внести подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко, якщо вона не прийде на допит 15 березня, у ніч на 15 березня Савченко повернулася до України і таки з'явилася до СБУ.

Перед допитом в СБУ Савченко звинуватила владу у злочинах проти Майдану, розв'язанні війни на Донбасі, здачі Криму, тобто підтримала тези Кремля.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

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