Стало известно, когда комитет Рады рассмотрит представления на Савченко

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит представления Генеральной прокуратуры на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко 21 марта.



Об этом свидетельствует повестка дня комитета.



Согласно расписанию, рассмотрение указанных представлений ГПУ назначено на 15.00.



Как известно, согласно регламенту пленарное заседание парламента по средам продолжается до 14.00. После перерыва нардепы работают в комитетах.

12 марта стало известно, что депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

Савченко заявила, что пребывает в Европе до 16 марта.

Но после заявления генпрокурора Юрия Луценко о том, что он будет вынужден внести представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, если она не придет на допрос 15 марта, в ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину и все-таки явилась в СБУ.

Перед допросом в СБУ Савченко пыталась объяснить, зачем нужно русское оружие, а также она обвинила власть в преступлениях против Майдана, в войне в Донбассе, в сдаче Крыма, то есть поддержала тезисы Кремля.

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".



По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Позже Луценко внес в ВР представления на снятие депутатской неприкосновенности Савченко.

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