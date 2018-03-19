Савченко попросила Порошенка звільнити Луценка

Нардеп Надія Савченко подала дисциплінарну скаргу на Генерального прокурора Юрія Луценка,а також звернулася до президента Петра Порошенка.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Савченко звинувачує Луценка у недотриманні принципу презумпції невинуватості під час своїх публічних виступів.

"Якщо прокурор дозволяє собі своїми заявами визначати винуватість особи замість суду, він підміняє собою законний вирок суду і ставить себе над судовою гілкою влади. Відтак, я прошу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів притягти Генерального прокурора України Луценка Ю.В. до дисциплінарної відповідальності", - написала вона.

Також вона заявила, що подала президенту України скаргу на порушення присяги Луценком.

"Генеральний прокурор України Луценко Ю.В. порушив принцип презумпції невинуватості щодо мене та присягу прокурора, в якій обіцяв неухильно додержуватися Конституції та законів України, захищати права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства і держави", - написала вона.

"Відтак, у скарзі до Президента України я прошу подати до Верховної Ради письмове подання про надання згоди на звільнення Луценка Ю.В. з посади Генерального прокурора, за порушення присяги прокурора; після отримання зазначеної вище згоди Верховної Ради України - звільнити Луценка Ю.В. з посади Генерального прокурора України", - додала нардеп.

Як відомо, 12 березня стало відомо, що депутата Надію Савченко викликали на допит до СБУ у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

Савченко заявила, що перебуває в Європі до 16 березня.

Але після заяви генпрокурора Юрія Луценка про те, що він буде змушений внести подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко, якщо вона не прийде на допит 15 березня, у ніч на 15 березня Савченко повернулася до України і таки з'явилася до СБУ.

Перед допитом в СБУ Савченко звинуватила владу у злочинах проти Майдану, розв'язанні війни на Донбасі, здачі Криму, тобто підтримала тези Кремля.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

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