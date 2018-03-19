Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко попросила Порошенко уволить Луценко

Понедельник, 19 марта 2018, 18:03
Савченко попросила Порошенко уволить Луценко

Нардеп Надежда Савченко подала дисциплинарную жалобу на генерального прокурора Юрия Луценко, а также обратилась к президенту Петру Порошенко.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Савченко обвиняет Луценко в несоблюдении принципа презумпции невиновности во время своих публичных выступлений.

"Если прокурор позволяет себе своими заявлениями определять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговор суда и ставит себя над судебной ветвью власти. Поэтому я прошу квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. к дисциплинарной ответственности", - написала она.

Также она заявила, что подала президенту Украины жалобу на нарушение присяги Луценко.

"Генеральный прокурор Украины Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства", - написала она.

"Следовательно, в жалобе к президенту Украины я прошу подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко Ю.В. с должности генерального прокурора за нарушение присяги прокурора, после получения указанного выше согласия Верховной Рады Украины - уволить Луценко Ю.В. с должности генерального прокурора Украины", - добавила нардеп.

Как известно, 12 марта стало известно, что депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

Савченко заявила, что пребывает в Европе до 16 марта.

Но после заявления генпрокурора Юрия Луценко о том, что он будет вынужден внести представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, если она не придет на допрос 15 марта, в ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину и все-таки явилась в СБУ. 

Перед допросом в СБУ Савченко пыталась объяснить, зачем нужно русское оружие, а также она обвинила власть в преступлениях против Майдана, в войне в Донбассе, в сдаче Крыма, то есть поддержала тезисы Кремля.

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. 

Позже Луценко внес в ВР представления на снятие депутатской неприкосновенности Савченко.

Читайте также:  От героя до "террористки №1". Как Савченко дошла из плена ФСБ на допрос в СБУ 

Темы: ЛуценкоСавченко НадеждаПорошенкоГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
Все новости...
Реклама: