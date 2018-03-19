Савченко попросила Порошенко уволить Луценко

Нардеп Надежда Савченко подала дисциплинарную жалобу на генерального прокурора Юрия Луценко, а также обратилась к президенту Петру Порошенко.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.



Савченко обвиняет Луценко в несоблюдении принципа презумпции невиновности во время своих публичных выступлений.



"Если прокурор позволяет себе своими заявлениями определять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговор суда и ставит себя над судебной ветвью власти. Поэтому я прошу квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. к дисциплинарной ответственности", - написала она.



Также она заявила, что подала президенту Украины жалобу на нарушение присяги Луценко.



"Генеральный прокурор Украины Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства", - написала она.



"Следовательно, в жалобе к президенту Украины я прошу подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко Ю.В. с должности генерального прокурора за нарушение присяги прокурора, после получения указанного выше согласия Верховной Рады Украины - уволить Луценко Ю.В. с должности генерального прокурора Украины", - добавила нардеп.



Как известно, 12 марта стало известно, что депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

Савченко заявила, что пребывает в Европе до 16 марта.

Но после заявления генпрокурора Юрия Луценко о том, что он будет вынужден внести представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, если она не придет на допрос 15 марта, в ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину и все-таки явилась в СБУ.

Перед допросом в СБУ Савченко пыталась объяснить, зачем нужно русское оружие, а также она обвинила власть в преступлениях против Майдана, в войне в Донбассе, в сдаче Крыма, то есть поддержала тезисы Кремля.

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".



По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Позже Луценко внес в ВР представления на снятие депутатской неприкосновенности Савченко.

Читайте также: От героя до "террористки №1". Как Савченко дошла из плена ФСБ на допрос в СБУ