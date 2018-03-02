Посол РФ назвав безпідставними звинувачення США у порушенні ДРСМД

Росія вважає безпідставними звинувачення США у порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Про це заявив посол РФ в США Анатолій Антонов, передає "ТАСС".

"У посланні Путіна йшлося про стратегічні озброєння, які не підпадають під обмеження ДРСМД. Ще раз підкреслю, що Росія, розвиваючи свій ядерний потенціал, не порушила жодної домовленості в сфері роззброєння та контролю над озброєннями", - наголосив Антонов.

"Все, що робиться Міноборони Росії, російським військово-промисловим комплексом, знаходиться у відповідності з нашими міжнародними зобов'язаннями", - додав він.

"Ці звинувачення не підкріплені ні технічними характеристиками пускової установки, ні даними польотної телеметрії", - підкреслив посол.

Він заявив, що у Москви "є серйозні занепокоєння щодо виконання умов договору з боку США".

"Це використання ракет-мішеней, за своїми характеристиками аналогічних балістичним ракетам середньої і меншої дальності, в рамках випробувань системи ПРО.

"Також йдеться про виробництво і застосування ударних безпілотних літальних апаратів, а також розгортання на базах ПРО в Румунії і Польщі універсальних пускових установок, що дозволяють, в тому числі, запускати крилаті ракети на дальність, заборонену договором", - наголосив Антонов.

"Антиросійська пропагандистська кампанія в контексті ДРСМД дає все більше підстав говорити про те, що у Вашингтоні взяли курс на вихід з даної угоди, як там свого часу вийшли з Договору про обмеження систем протиракетної оборони", - зазначив посол.

Як повідомлялось, Держдеп США заявив, що використання згаданих 1 березня президентом РФ Володимиром Путіним ядерних ракет порушує міжнародні зобов'язання Кремля.

У Пентагоні також критично сприйняли заяви президента РФ Володимира Путіна про нові ядерні ракети.

Як відомо, 1 березня в посланні Федеральним зборам президент РФ Володимир Путін заявив про створення новітньої зброї, зокрема крилатої ракети з надпотужною ядерною установкою, підводного безпілотника і новітньої лазерної зброї.

Путін заявив, що не блефує, тому не слід розгойдувати човен "по імені планета Земля", вводячи проти РФ санкції та інші обмеження.