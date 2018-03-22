Савченко рассказала о сексуальных домогательствах

Нардеп Надежда Савченко заявила, что ее сексуально домогался офицер Вооруженных сил, когда она служила в армии, а позже - агент от власти, пытаясь завербовать.

Об этом она сказала во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривалось представление генпрокурора Юрия Луценко о привлечении ее к уголовной ответственности, задержании и ареста.

"О чем вам рассказать? В любом спецподразделении есть агенты СБУ. Есть открытые агенты, а есть закрытые", - ответила Савченко на обвинения генпрокурора.

По ее словам, длительное время в армии ее считали закрытым агентом и будто у командиров были причины для этого.

"Я вам расскажу о терактах, но сначала расскажу о том, что было в Вооруженных силах, когда я начинала действовать с ними теми же методами", - начала Савченко.

"Когда я была еще рядовым, меня сексуально домогался начальник штаба воинской части, в которой я служила... Мне было 22 или 23 года. Он очень много девушек испортил. И это факт нашей армии. Самое смешное, что сейчас этот начальник штаба является Героем Украины", - заявила она.

"Тогда он был в звании майора. Мне один прапорщик подошел и сказал: "Надя, а пошути с ними. Напиши на себя маляву, что ты агент СБУ. Они СБУ ужасно боятся". Я поехала в Киев и на пишущей машинке, может еще где-то сохранился этот артефакт, написала на себя заявление, что в таком-то батальоне есть подсадная утка, это любовница начальника СБУ и то-то-то ... будьте осторожны, и отправила это анонимно. Вы бы увидели, как меня начало бояться командование. Тогда я впервые поняла, насколько слаба наша армия", - рассказала нардеп.

Она отметила, что когда пришла в политику, то поняла, что она такая же несерьезная, как и армия и что с ней можно играть.

автор фото Эльдар Сарахман

"Теперь вернемся к спецоперации. Я уже говорила, что есть закрытые агенты СБУ и открытые. Мне очень нравится фильм "Ликвидация". Есть такой свой среди своих, скрытый в доску...", - сказала Савченко.

"Так вот, когда тебя начинают вербовать, в первый же день знакомства затягивая в постель, а когда не получается тебя, то затягивают твою сестру, не получается сестру, затягивают твою помощницу... Ну как-то знаете, у него не встал, у меня не взмокло. Ну так получилось. Не ведусь я на такие дешевые вербовки", - заявила она.

Также Савченко заявила, что она не психически больная, ведь когда служила в Вооруженных силах, то регулярно проходила обследования.

"Говорят, что я психически больная? Знаете, это пытались доказывать уже не раз. Сербского точно так же судили. Я 10 лет служила в Вооруженных силах в авиации и проходила проверки каждые полгода. И любой институт, любая проверка покажет вам, что я абсолютно здоровый психически человек", - заявила нардеп.

Она добавила, что этого не скажешь о большинстве депутатов в парламенте.

Как известно, в четверг утром регламентный комитет Рады дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

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