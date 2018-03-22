Позбавлення недоторканості Савченко розглянуть вже за годину – Парубій

Питання зняття депутатської недоторканості з Надії Савченко і притягнення її до кримінальної відповідальності Верховна рада розгляне у четвер за 40 -60 хвилин.

Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій на засіданні у четвер.

За його словами, регламентний комітет щойно ухвалив відповідне рішення, і потрібен час, щоб підготувати документи й перейти до розгляду питання на засіданні Ради.

"Щойно будуть роздані результати рішення регламентного комітету, я невідкладно поставлю на розгляд питання про зняття недоторканості", - пообіцяв Парубій.

Тим часом спікер запропонував розглянути законопроекти порядку денного.

Сама Надія Савченко присутня у сесійній залі.

Як повідомлялося, у четвер вранці регламентний комітет Ради дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

За словами Савченко, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

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Євген Кізілов, УП