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Позбавлення недоторканості Савченко розглянуть вже за годину – Парубій

Четвер, 22 березня 2018, 09:21

Питання зняття депутатської недоторканості з Надії Савченко і притягнення її до кримінальної відповідальності Верховна рада розгляне у четвер за 40 -60 хвилин.

Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій на засіданні у четвер.

За його словами, регламентний комітет щойно ухвалив відповідне рішення, і потрібен час, щоб підготувати документи й перейти до розгляду питання на засіданні Ради.

"Щойно будуть роздані результати рішення регламентного комітету, я невідкладно поставлю на розгляд питання про зняття недоторканості", - пообіцяв Парубій.

Тим часом спікер запропонував розглянути законопроекти порядку денного.

Сама Надія Савченко присутня у сесійній залі.

Як повідомлялося, у четвер вранці регламентний комітет Ради дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

За словами Савченко, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

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Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Євген Кізілов, УП

Теми: Верховна РадаСавченко Надіянедоторканність
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