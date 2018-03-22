Лишение неприкосновенности Савченко рассмотрят уже через час – Парубий

Вопрос снятия депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко и привлечения ее к уголовной ответственности Верховная Рада рассмотрит в четверг через 40 -60 минут.

Об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий на заседании в четверг.

По его словам, регламентный комитет только что принял соответствующее решение, и нужно время, чтобы подготовить документы и перейти к рассмотрению вопроса на заседании Рады.

"Как только будут розданы результаты решения регламентного комитета, я безотлагательно поставлю на рассмотрение вопрос о снятии неприкосновенности", - пообещал Парубий.

Тем временем спикер предложил рассмотреть законопроекты повестки дня.

Сама Надежда Савченко присутствует в сессионном зале.

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