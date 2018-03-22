Луценко хочет выйти на "кукловода" Савченко. Намекает на Медведчука?

Генпрокурор Юрий Луценко просил Верховную Раду дать разрешение на привлечение к ответственности депутата Надежды Савченко, чтобы выйти на "кукловода", который расшатывает Украину изнутри.

Об этом он сказал перед голосованием за разрешение на арест Савченко.

По словам Луценко, украинско-российская война длится более 4 лет, и благодаря украинской армии и международному сообществу для Путина захват Украины стал практически невозможным.

"Поэтому основные усилия агрессора последние годы сосредотачиваются на подрыве страны изнутри", - сказал Луценко.

Он напомнил, что недавно правоохранители разоблачили крупную антиукраинскую сеть.

"Террористический дуэт "Рубана-Савченко" не является отдельным эпизодом. Уверен, что он координируется со всеми другими элементами антиукраинской деятельности. И СБУ, и военная прокуратура хотят установить того кукловода, который заряжает листовками, деньгами, минами, гранатами против украинского государства ", - сказал Луценко.

Он заверил, что задержание Рубана и представление на арест Савченко – только начало.

"Мы догадываемся, кто этот кукловод, слышим здесь лозунги так называемого "Украинского выбора" (председателем "Украинского выбора" является политик, экс-нардеп и кум Путина Виктор Медведчук, - ред.). Мы только что слышали не один раз в речах нардепа – субъекта моего представления – о вооруженном перевороте на Майдане, об олигархах, о Порошенко, который развязал войну, – все это уже мы слышали в Симферополе, Луганске и Донецке", - сказал генпрокурор.

По его словам, "кукловод" пока скрыт за кулисами.

"Знаю и сделаю все, чтобы прийти сюда и не просто назвать фамилию, а объявить о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности главного врага Украины, который организовывает этот внутренний подрывной антиукраинской фронт", - сказал Луценко.

Он отметил, что история Украины знает много подобных случаев, когда "находился человек, который надевал на себя личину патриота и взрывал Украины, и после этого приходила очередная оккупация, которая заковывали украинцев в ярмо".

Как известно, 22 марта Верховная Рада разрешила арестовать Савченко.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.



20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее - и потому готовили провокацию и подстрекали ее наорганизацию "переворота".



Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть - и осмеять ее.



По словам Савченко, она никогда бы не подорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невиновны люди.



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