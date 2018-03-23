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Головні новини дня – за 60 секунд

П'ятниця, 23 березня 2018, 20:08

Маршрути Ryanair, арешт для Савченко, обшуки в АТЕК, збитки Липецької фабрики Roshen - новини, які обговорювали 23 березня.

Про Ryanair. Лоукостер Ryanair почне виконувати авіарейси до України з 6 європейських країн.

З ціквого:

Барселона - Київ-Бориспіль - 4 рейси на тиждень.

Вільнюс - Київ-Бориспіль - тричі на тиждень.

Лондон - Київ-Бориспіль - двічі в тиждень.

Стокгольм-Скавста - Київ-Бориспіль - 3 рейси на тиждень.

Ще Бориспіль готовий обслуговувати Ryanair в нині законсервованому терміналі "F", як тільки той забезпечить виконання 15 рейсів з аеропорту на добу.

Про Савченко. Підозрюваній у підготовці державного перевороту і терактів нардепу Надії Савченко загрожує до 15 років ув’язнення або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Савченко, заявила, що якщо її залишать під вартою, то влаштує голодування.

Також Шевченківський суд обрав запобіжний захід Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.

Про АТЕК. На заводі АТЕК сьогодні у Києві проходили слідчі дії, співробітників не пускали на його територію. Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявляє, що поліція "захопила" рекрутингову базу полку "Азов", розташовану на території заводу АТЕК.

"Були зламані всі двері, вкрадені речі. Найбрудніше те, що покидьки з міліцейськими шевронами вкрали ордени людей, які воювали за цю країну", – заявив він.

"Слідчі проводять виїмку документації в адміністративних будівлях офісу заводу АТЕК. У ході досудового розслідування кримінального провадження перевіряються можливі факти незаконного заволодіння майном ПрАТ "АТЕК" на загальну суму понад 54 млн грн", – уточнили у Нацполіції.

Про дуже специфічні смаки. Вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, то найбільше голосів набрали би ВО "Батьківщина", БПП "Солідарність", "Опозиційний блок", "За життя" та "Громадянська позиція".   

Про Roshen. Липецька фабрика корпорації Roshen за 2017 збільшила збиток в 65 разів    . "За підсумками 2017 чистий збиток липецького активу Roshen, законсервованого з 2017 року, становив 311,7 млн ​​рублів, збільшившись майже в 65 разів у порівнянні з 2016-м (4,8 млн рублів)", - повідомили в компанії.

Про "євробляхи". Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет міністрів України готовий протягом місяця врегулювати питання автомобілів з іноземною реєстрацією, якщо Верховна Рада делегує їм це право.

Про призначення. Президент Петро Порошенко призначив Олександра Савченка на посаду голови Волинської обласної державної адміністрації замість Володимира Гунчика.

Теми: Савченко НадіяавіаRoshenПорошенко
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