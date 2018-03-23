Главные новости дня – за 60 секунд

Маршруты Ryanair, арест для Савченко, обыски в АТЭКе, убытки Липецкой фабрики Roshen – новости, которые обсуждали 23 марта.

О Ryanair. Лоукостер Ryanair начнет выполнять рейсы в Украину из 6 европейских стран. Полеты начнутся в конце октября 2018 года.

Из интересного:

Барселона - Киев-Борисполь - 4 рейса в неделю.

Вильнюс - Киев-Борисполь - три раза в неделю.

Лондон - Киев-Борисполь - дважды в неделю.

Стокгольм-Скавста - Киев-Борисполь - 3 рейса в неделю.

Кроме того Борисполь готов обслуживать Ryanair в ныне законсервированном терминале "F", как только тот обеспечит выполнение 15 рейсов из аэропорта в сутки.

О Савченко. Подозреваемой в подготовке государственного переворота и терактов нардепу Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Савченко, заявила, что если ее оставят под стражей, то устроит голодовку.

Также Шевченковский суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.

Об обысках в АТЭК. Сегодня на заводе АТЭК в Киеве проходили следственные действия, сотрудников не пускают на его территорию.

Лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий заявляет, что полиция "захватила" рекрутинговую базу полка "Азов", расположенную на территории завода АТЭК.

"Следователи проводят выемку документации в административных зданиях офиса завода АТЭК. В ходе досудебного расследования уголовного производства проверяются возможные факты незаконного завладения имуществом ЗАО "АТЭК" на общую сумму более 54 млн грн", – уточнили в Нацполиции.

О весьма специфических вкусах. Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов набрали бы ВО "Батькивщина", БПП "Солидарность", "Оппозиционный блок", "За жизнь" и "Гражданская позиция".

О липецкой фабрики Roshen. Липецкая фабрика Roshen за 2017 увеличила убыток в 65 раз. "По итогам 2017 чистый убыток липецкого актива Roshen, законсервированного с 2017 года, составил 311,7 млн рублей, увеличившись почти в 65 раз по сравнению с 2016-м (4,8 млн рублей)", - сообщили в компании.

О "евробляхах". Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины готов на протяжении месяца урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада делегирует им это право.

О назначениях. Президент Петр Порошенко назначил Александра Савченко на должность председателя Волынской областной государственной администрации вместо Владимира Гунчика.