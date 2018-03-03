Путін захотів офіційний запит США про втручання РФ у вибори

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Субота, 3 березня 2018, 03:56

США повинні передати Росії через офіційні канали звинувачення росіянам у справі про втручання у вибори.

Про це президент РФ Володимир Путін заявив в інтерв'ю телеканалу NBC.

"Я повинен подивитися спочатку, що вони зробили, дайте нам ці матеріали, покажіть нам цю інформацію", - заявив Путін.

Президент РФ стверджує, що в Росії не можна кримінально переслідувати нікого, хто не порушив закони Росії, що для цього потрібен офіційний запит генпрокурору РФ.

"Дайте нам цей документ. Дайте нам офіційний запит", - заявив Путін, додавши, це має пройти "через офіційні канали, а не через пресу і крики в Конгресі".

Як повідомлялося, Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення проти 13 росіян, які працювали на "фабриці тролів", і ще 3 організацій у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Теми: Росія США
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