Луценко: в таборі за гроші Курченка готували захоплення Ради

Генеральний прокурор Юрій Луценко підтримує дії МВС у наметовому містечку під Верховною Радою в суботу.

Про це він заявив у коментарі на своїй сторінці в Facebook.

"ГПУ підтримує законні дії МВС 3 березня в наметовому містечку. Одночасно прокурори уважно стежать за законністю дій правоохоронців щодо затриманих", - написав він.

Генпрокурор зазначив, що з першого дня акцій, організованих "Рухом нових сил" Міхеіла Саакашвілі, заявляв про гарантію на мирний протест.

"Не дивлячись на те, що з того часу правоохоронці вилучили у осіб, пов'язаних з цими акціями, купу зброї та вибухівки, що одні активісти акцій затримані за підозрою у викраденні людини, інші - за підозрою у вбивстві цілої сім’ї фермерів, ми й надалі гарантуємо людям право на протест. Де завгодно і коли завгодно", - додав він.

Однак, за словами Луценка, "перетворювати наметові містечка біля центральних органів влади в накопичувач екстремістів, зброї та вибухових речовин – табу".

"Табір, де за гроші Курченка розробляються плани захоплення парламенту, звідки регулярно починаються атаки, в тому числі - із застосуванням зброї - на працівників МВС мали бути припинені", - додав він.

Як відомо, вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради.

"До відділків поліції доставлено понад 100 сіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст.345 КК -"Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - зазначили у поліції.

За даними правоохоронців, під час проведення слідчих дій біля ВР у наметовому містечку було вилучено 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова" та 5 димових мін.

Як відомо, 5 грудня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко виступив зі звинуваченням на адресу Міхеіла Саакашвілі в отриманні від бізнесмена-втікача Сергія Курченка грошей на свою діяльність в Україні. Це Луценко доводив, демонструючи аудіозапис нібито розмови між Курченком і Саакашвілі.

У свою чергу лідер РНС заявив, що з Курченком не знайомий, а в РНС оприлюднені аудіозаписи назвали монтажем і заявили про намір передати їх на експертизу.

5 грудня Саакашвілі затримали в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) КК України.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали у ресторані Києва та вивезли у невідомому напрямку. У Держприкордонній службі згодом заявили, що лідера РНС видворили до Польщі, яка прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною та оформив там посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

21 лютого Саакашвілі заборонили в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.