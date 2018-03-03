Затриманому ветерану "Донбасу" висунули підозру через 27 лютого - Соболєв

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Субота, 3 березня 2018, 22:48

Затриманому в суботу під Верховною Радою мітингувальнику Миколі Чудовському висунуто підозру через побиття спецпризначенців 27 лютого.

Про це повідомив нардеп Єгор Соболєв у Facebook.

За його словами, усіх 112 затриманих у суботу протестувальників випустили з поліцейських відділків.

"Підозру висунули лише одному: ветерану добровольчого батальйону "Донбас" Миколі Чудовському (позивний "Чудо"). При цьому йому інкримінують побиття п‘ятьох спецпризначенців під Радою... у вівторок", - написав Соболєв.

Микола Чудовський
Микола Чудовський
Фото з Facebook Соболєва

Він додав, що до початку бойових дій "Чудо" був інструктором МВС з кульової стрільби.

Як відомо, 27 лютого внаслідок сутичок, які сталися під Верховною Радою, постраждало 14 правоохоронців.

Раніше Чудовського також затримували 15 лютого після сутичок під Солом'янським райсудом Києва, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову.

Тоді його відпустили на поруки народних депутатів.

Вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради

"До відділків поліції доставлено понад 100 сіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст.345 КК -"Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - зазначили у поліції.

Пізніше затриманих випустили з відділків.

За даними глави Нацполіції Києва Андрія Крищенка, за медичною допомогою звернулися 13 осіб, які перебували у наметовому містечку, та 7 працівників поліції.

Українська правда
Теми: Соболєв поліція
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