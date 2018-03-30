Головні новини дня – за 60 секунд

Луценко хоче звільнити Холодницького, 4G вже працює, Росія висилає українських дипломатів, Медведчук хоче подати в суд на Луценка - новини, які обговорювали 30 березня.

Про Холодницького. Генеральна прокуратура викликала на допит керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Крім того, генеральний прокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Холодницького з посади.

А директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що Холодницький "зливав" інформацію про заплановані обшуки і тиснув на посадових осіб.

Сам Холодницький дав зрозуміти, що не збирається миритись зі звинуваченнями Луценка і що може довести свою невинуватість.

Про 4G. Українські мобільні оператори 30 березня запустили зв'язок четвертого покоління у найбільших містах. Поки що новий стандарт запущено в 20 містах, зокрема: Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі та Херсоні.

Про Росію. У відповідь на висилку російських дипломатів у зв’язку з отруєнням екс-шпигуна Скрипаля Росія оголосила персонами нон грата дипломатів 23 країн світу.

"30 березня в МЗС Росії були викликані керівники дипмісій Австралії, Албанії, Німеччини, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Македонії, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Румунії, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії , Швеції, Естонії", - йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Їм були вручені ноти протесту і заявлено, що російська сторона оголошує "persona non grata" стільки ж співробітників дипустанов цих країн, скільки російських дипломатів вони вислали.

Про Медведчука. Кум президента РФ Віктор Медведчук збирає матеріали для подачі судового позову до генпрокурора Юрія Луценка за те, що той припустив його причетність до ймовірних злочинів Надії Савченко та Володимира Рубана.

Про Амосову. Комісія Міністерства охорони здоров'я рекомендує звільнити ректорку Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Катерину Амосову.

Про Олексія Савченко. Голова Миколаївської обласної держадміністрації Олексій Савченко вирішив самоусунутися на час розслідування щодо смерті в.о. керівника Миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

Про гонку озброєнь. Президент США Дональд Трамп під час останньої розмови з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що Сполучені Штати виграють гонку озброєнь, якщо дві країни її розпочнуть.