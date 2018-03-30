Главные новости дня – за 60 секунд

Луценко хочет уволить Холодницкого, 4G уже работает, Россия высылает украинских дипломатов, Медведчук хочет подать в суд на Луценко – новости, которые обсуждали 30 марта.

О Холодницком. Генеральная прокуратура вызвала на допрос руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Кроме того, генеральный прокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности.

А директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что Холодницкий "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц.

Сам Холодницкий дал понять, что не собирается мириться с обвинениями Луценко и что может доказать свою невиновность.

О 4G. Украинские мобильные операторы 30 марта запустили связь четвертого поколения в крупнейших городах.

Пока что новый стандарт запущен в 20 городах, в частности: Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне.

О России. В ответ на высылку российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля Россия объявила персонами нон грата дипломатов 23 стран мира.

"30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Им были вручены ноты протеста и заявлено, что российская сторона объявляет "persona non grata" столько же сотрудников дипучреждений этих стран, сколько российских дипломатов они выслали.

О Медведчуке. Кум президента РФ Виктор Медведчук собирает материалы для подачи судебного иска к генпрокурору Юрию Луценко за то, что тот допустил его причастность к возможным преступлениям Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Об Амосовой. Комиссия Министерства здравоохранения рекомендует уволить ректорку Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Екатерину Амосову.

Об Алексее Савченко. Глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко решил самоустраниться на время расследования смерти и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

О гонке вооружений. Президент США Дональд Трамп во время последнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений, если две страны ее начнут.