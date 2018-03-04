Крисіну облили паркан соком і "оголосили в розшук"

Близько 50 учасників "Автомайдану", С14 та представників інших громадських організацій приїхали під будинок Юрія Крисіна, якого звинувачують у вбивстві В'ячеслава Веремія в лютому 2014 року.

Як повідомляє "Громадське", учасники акції вимагають, щоб Крисін "не ховався від правосуддя і з'являвся на судові засідання".

Вони залили паркан будинку томатним соком, імітуючи кров, та вигукують "Крисіна на нари".

«Автомайдан» та С14 влаштували акцію під будинком Юрія Крисіна, підозрюваного у вбивстві журналіста Веремія — залили паркан будинку томатним соком та ввімкнули пісню Михайла Круга «Золотые купола» pic.twitter.com/AgmD9bPOsT — Hromadske.UA (@HromadskeUA) March 4, 2018

Паркан біля будинку обклеїли наліпками "Розшук. Юрій Крисін "Шрек".

З колонок увімкнули пісню Михайла Круга "Золотые купола".

До учасників акції ніхто не вийшов.

Станом на 11:50 до будинку під'їхала поліція.

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.

На це рішення подали апеляцію – скарги прокурора та потерпілих на вирок Крисіну мали розглядати об 11:00 1 березня.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває Крисін.

Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

Міністерство охорони здоров'я закликало керівництво Інституту серця пояснити, чому Крисін перебуває у дитячому відділенні Інституту.

1 березня Крисін не з'явився до Апеляційного суду. Розгляд скарг прокурора та потерпілих на вирок Крисіну перенесли на 19 березня.