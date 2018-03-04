Крисіну облили паркан соком і "оголосили в розшук"
Близько 50 учасників "Автомайдану", С14 та представників інших громадських організацій приїхали під будинок Юрія Крисіна, якого звинувачують у вбивстві В'ячеслава Веремія в лютому 2014 року.
Як повідомляє "Громадське", учасники акції вимагають, щоб Крисін "не ховався від правосуддя і з'являвся на судові засідання".
Вони залили паркан будинку томатним соком, імітуючи кров, та вигукують "Крисіна на нари".
«Автомайдан» та С14 влаштували акцію під будинком Юрія Крисіна, підозрюваного у вбивстві журналіста Веремія — залили паркан будинку томатним соком та ввімкнули пісню Михайла Круга «Золотые купола» pic.twitter.com/AgmD9bPOsT— Hromadske.UA (@HromadskeUA) March 4, 2018
Паркан біля будинку обклеїли наліпками "Розшук. Юрій Крисін "Шрек".
З колонок увімкнули пісню Михайла Круга "Золотые купола".
До учасників акції ніхто не вийшов.
Станом на 11:50 до будинку під'їхала поліція.
Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.
На це рішення подали апеляцію – скарги прокурора та потерпілих на вирок Крисіну мали розглядати об 11:00 1 березня.
26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває Крисін.
Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.
Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.
Міністерство охорони здоров'я закликало керівництво Інституту серця пояснити, чому Крисін перебуває у дитячому відділенні Інституту.
1 березня Крисін не з'явився до Апеляційного суду. Розгляд скарг прокурора та потерпілих на вирок Крисіну перенесли на 19 березня.