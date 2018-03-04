Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Крисіну облили паркан соком і "оголосили в розшук"

Неділя, 4 березня 2018, 12:09
Крисіну облили паркан соком і оголосили в розшук

Близько 50 учасників "Автомайдану", С14 та представників інших громадських організацій приїхали під будинок Юрія Крисіна, якого звинувачують у вбивстві В'ячеслава Веремія в лютому 2014 року.

Як повідомляє "Громадське", учасники акції вимагають, щоб Крисін "не ховався від правосуддя і з'являвся на судові засідання".

Вони залили паркан будинку томатним соком, імітуючи кров, та вигукують "Крисіна на нари".

Паркан біля будинку обклеїли наліпками "Розшук. Юрій Крисін "Шрек".

З колонок увімкнули пісню Михайла Круга "Золотые купола".

До учасників акції ніхто не вийшов.

Станом на 11:50 до будинку під'їхала поліція.

 

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.  

На це рішення подали апеляцію – скарги прокурора та потерпілих на вирок Крисіну мали розглядати об 11:00 1 березня.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває Крисін.

Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

Міністерство охорони здоров'я закликало керівництво Інституту серця пояснити, чому Крисін перебуває у дитячому відділенні Інституту.

1 березня Крисін не з'явився до Апеляційного суду. Розгляд скарг прокурора та потерпілих на вирок Крисіну перенесли на 19 березня.

"Українська правда" у Threads

Теми: акції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
акції
У Франції третю ніч тривали заворушення після того, як поліція застрелила підлітка
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
На антиурядовий мітинг у Варшаві зібрались до 500 тисяч людей
Останні новини
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
Усі новини...
Реклама: