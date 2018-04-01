Президент Петро Порошенко підкреслює, що українські військові повинні давати відсіч провокаціям ворога навіть під час дії режиму припинення вогню.

Про це він заявив у неділю в спілкуванні з воїнами 79-ї бригади, повідомляється на сторінці президента в Facebook.

"Розраховую, що цього разу Росія-агресор дотримуватиметься режиму припинення вогню. Віри Москві, звичайно, нема. Над Кремлем не хрести, а зірки, отож місце воно якесь не дуже православне. І воїни не гірше за мене знають, що слово їхніх "співрозмовників" з того боку лінії зіткнення, не варте й рваного рубля", - сказав Порошенко.

За його словами, ніхто не позбавляє українських військових права за наказом командирів давати гідну відсіч провокаціями ворога.

"Більше того, це їх обов’язок. І поточний режим припинення вогню не є винятком. Дотримуйтесь його, але тримайте порох сухим, будьте напоготові, і в критичних ситуаціях набоїв не шкодуйте!", - підкреслив президент.

Як відомо, 26 березня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове припинення вогню в зоні АТО на період великодніх свят з опівночі 30 березня.

Новий договір серед іншого передбачає: застосовувати дисциплінарні заходи за порушення режиму припинення вогню; відмову від наступальних дій і розвідоперацій; невідкриття вогню у відповідь; заборону на розміщення і застосування важкого озброєння в населених пунктах і в їх близькості.

Однак бойовики зірвали "великоднє перемир’я" вже через 10 хвилин після початку його дії.

Минулої доби в зоні АТО зафіксовано 11 ворожих обстрілів, поранено двох військових ЗСУ.

Як повідомив речник Міноборони Максим Праута, українські військові один раз відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.