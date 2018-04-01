Президент Петро Порошенко підкреслює, що Україна має бути готова продемонструвати боєздатність армії, але головним пріоритетом є звільнення окупованих територій політико-дипломатичним шляхом.

Про це він сказав у неділю в спілкуванні з воїнами 79-ї бригади. Аудіо було надане "Українській правді" Адміністрацією президента.

"Дуже дякую вам за те, що ви бороните кожен клаптик української землі. Я розумію, що це нелегко. Я розумію, що інколи і виконувати накази про припинення вогню є не легка справа", - зазначив президент.

"Нам треба тримати порох сухим, нам треба бути готовими в будь-яку хвилину продемонструвати бойові здатності українських десантно-штурмових військ. Але зараз головний наш пріоритет – це звільнення окупованих територій політико-дипломатичним шляхом", - підкреслив він.

Раніше у Facebook та Twitter глави держави з'явилися повідомлення із зовсім іншими словами його спілкування з військовими 79-ї бригади. Згодом вони були видалені зі сторінок.

Там він нібито заявляв, що ніхто не позбавляє українських військових права за наказом командирів давати гідну відсіч провокаціям ворога.

"Більше того, це їх обов’язок. І поточний режим припинення вогню не є винятком. Дотримуйтесь його, але тримайте порох сухим, будьте напоготові, і в критичних ситуаціях набоїв не шкодуйте!", - йшлося у тексті.

Також він нібито зазначав, що слово "співрозмовників" з того боку лінії зіткнення "не варте й рваного рубля".

Керівник Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Андрій Жигулін пояснив "Українській правді", що ці повідомлення були опубліковані через помилку співробітника АП. У наданих редакції аудіофайлах подібні слова відсутні.

Як відомо, 26 березня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове припинення вогню в зоні АТО на період великодніх свят з опівночі 30 березня.

Новий договір серед іншого передбачає: застосовувати дисциплінарні заходи за порушення режиму припинення вогню; відмову від наступальних дій і розвідоперацій; невідкриття вогню у відповідь; заборону на розміщення і застосування важкого озброєння в населених пунктах і в їх близькості.

Однак бойовики зірвали "великоднє перемир’я" вже через 10 хвилин після початку його дії.

Минулої доби в зоні АТО зафіксовано 11 ворожих обстрілів, поранено двох військових ЗСУ.

Як повідомив речник Міноборони Максим Праута, українські військові один раз відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.