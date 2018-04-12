ДТП в Харкові: Свідки розповіли про "перегони" з Зайцевою та порушення Дронова

Свідки жахливої ​​ДТП в центрі Харкова розповіли, що підозрювані у спричиненні аварії Олена Зайцева могла брати участь в перегонах на дорозі, а Геннадій Дронов порушив правила руху.

Про це четверо очевидців заявили в Київському райсуді Харкова 11 квітня, повідомляє місцеве видання NewsRoom.

Свідок Таїсія Помазан розповіла про автомобіль, який, імовірно, міг брати участь в перегонах із Зайцевою.

За її словами, перед аварією вона йшла провулком Мечникова, момент зіткнення і на яке світло світлофора рухалися авто, не бачила, але чула звуковий сигнал Lexus.

Жінка також повідомила, що один з можливих свідків поїхав з місця ДТП відразу після того, що сталося.

"Коли я вийшла з-за повороту, побачила червоний автомобіль Mazda, який рухався в попутному напрямку з Lexus. За кермом машини був високий хлопець у шкіряній куртці, худий, зі світлим волоссям. Він вийшов з авто, подивився на Touareg, побачив, що люди лежать, і поїхав", - розповіла Помазан.

Видання зазначає, що на відеозаписі "перегонів" по Сумській, які нібито влаштувала Зайцева з невідомим, дійсно видно автомобіль червоного кольору, але через високу швидкість марку машини визначити не вдалося.

Інший свідок харківська патрульна Ляна Теремкова, яка спілкувалася з учасниками жахливої ​​ДТП, повідомила, що у Зайцевої не було ознак сп'яніння.

За словами екс-поліцейської, водій Lexus сама підійшла до екіпажу і передала посвідчення з реєстраційним документом, вона каялася, просила допомогти людям і плакала.

"Вона не змогла назвати швидкість, з якою їхала, але сказала, що бачила Touareg, і що той вискочив просто перед нею. Ознак сп'яніння, і алкогольного, і наркотичного – у дівчини не було. Мама намагалася дати Зайцевій заспокійливе, але ми заборонили до проведення експертизи ", - розповіла свідок.

Теремкова додала, що Зайцева зізналася їй, що випила келих вина за день до трагедії і вживала пенталгін від головного болю.

Екс-патрульна також підтвердила, що знає сім'ю Зайцевої, але додала, що рідко спілкується з її мамою, а саму Олену бачила близько шести років тому, ще дитиною.

Після цього на суді виступив водій мікроавтобуса Opel Vivaro Євген Вільховський, який разом з автомобілем Геннадія Дронова виїжджав з Бурсацького узвозу.

За його словами, і він сам, і Дронов порушили правила проїзду перехресть – обидва поїхали на жовте світло.

"Мене викликали з цього приводу в поліцію. І я, і автомобіль Volkswagen почали рухатися на жовтий сигнал світлофора. За це порушення мені виписали штраф у 425 гривень", - розповів Вільховський.

Останньою на засіданні суду 11 квітня свідчила Ірина Рафікова, яка перебувала в машині Дронова.

Дівчина 1996 року народження розповіла, що того вечора підозрюваний перебував у кафе "БарДим". Зустрівшись близько 20:15, вони попрямували в кафе Koritza.

Рафікова повідомила, що безпосередньо перед зіткненням сиділа на передньому сидінні і дивилася в телефон, тому Lexus, який летів на неї, побачила бічним зором, а звуку сигналу не пам'ятає.

"Це було моментально. Коли ми вийшли з машини, збіглося багато людей, мені надали медичну допомогу – в лікарню я їхати відмовилася – і потім повели на опитування. У Дронова всі руки були в крові. Він переживав за людей, запитав у жінки, чи потрібна їй допомога", - розповіла Рафікова.

За її словами, вона не бачила, на яке світло стартував Дронов, але в момент проїзду перехрестя горіло зелене, а водій рухався "зі звичайною швидкістю".

Рафікова спростовує, що її з Дроновим пов'язували романтичні стосунки.

"Ми з ним знайомі близько півроку. До цього бачилися 3-4 рази, були в парку і в кафе. З моменту останньої зустрічі минуло близько місяця, я дні не рахувала", - розповіла дівчина.

Адвокат Олени Зайцевої Юлія Козир зазначила, що Рафікова стала єдиною, хто змінив свої свідчення.

Цей же факт відзначив і представник прокуратури, який пообіцяв детально проаналізувати свідчення дівчини на стадії дебатів.

Наступне засідання суду відбудеться о 14:00 17 квітня.

Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру. 8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

13 грудня Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року.

Перед тим на засіданні Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Також суд продовжив запобіжний захід Дронову.

Наприкінці грудня 2017 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо автошколи, в якій навчалася учасниця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.

Розгляд справи по суті суд почав 27 лютого.

4 квітня суд продовжив арешт обвинувачуваних до 1 червня.