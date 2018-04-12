ДТП в Харькове: Свидетели рассказали о "гонках" с Зайцевой и нарушении Дронова

Свидетели ужасного ДТП в центре Харькова рассказали, что Елена Зайцева могла участвовать в гонках на дороге, а Геннадий Дронов нарушил правила движения.

Об этом четверо очевидцев заявили в Киевском райсуде Харькова 11 апреля, сообщает местное издание NewsRoom.

Свидетель Таисия Помазан рассказала об автомобиле, который, предположительно, мог участвовать в гонках с Аленой Зайцевой.

По ее словам, перед аварией она шла по переулку Мечникова, момент столкновения и на какой цвет светофора двигались авто, не видела, но слышала звуковой сигнал Lexus.

Женщина также сообщила, что один из возможных свидетелей уехал с места ДТП сразу после случившегося.

"Когда я вышла из-за поворота, увидела красный автомобиль Mazda, который двигался в попутном направлении с Lexus. За рулем машины был высокий парень в кожаной куртке, худой, со светлыми волосами. Он вышел из авто, посмотрел на Touareg, увидел, что люди лежат, и уехал", - рассказала Помазан.

Издание отмечает, что на видеозаписи "гонок" по Сумской, которые якобы устроила Зайцева с неизвестным, действительно видно автомобиль красного цвета, но из-за высокой скорости марку машины определить не удалось.

Другая свидетельница харьковская патрульная Ляна Теремкова, общавшаяся с участниками жуткого ДТП, сообщила, что у Зайцевой не было признаков опьянения.

По словам экс-полицейской, водитель Lexus сама подошла к экипажу и передала удостоверение с регистрационным документом, она раскаивалась, просила помочь людям и плакала.

"Она не смогла назвать скорость, с которой ехала, но сказала, что видела Touareg, и что тот выскочил прямо перед ней. Признаков опьянения, и алкогольного, и наркотического – у девушки не было. Мама пыталась дать Зайцевой успокоительное, но мы запретили до проведения экспертизы", - рассказала свидетель.

Теремкова добавила, что Зайцева призналась ей, что выпила бокал вина за день до трагедии и употребляла пенталгин от головных болей.

Экс-патрульная также подтвердила, что знает семью Зайцевой, но добавила, что редко общается с ее мамой, а саму Алену видела около шести лет назад, еще ребенком.

После этого на суде выступил водитель микроавтобуса Opel Vivaro Евгений Вильховский, который вместе с автомобилем Геннадия Дронова выезжал с Бурсацкого спуска.

По его словам, и он сам, и Дронов нарушили правила проезда перекрестков – оба поехали на желтый свет.

"Меня вызывали по этому поводу в полицию. И я, и автомобиль Volkswagen начали двигаться на желтый сигнал светофора. За это нарушение мне выписали штраф в 425 гривен", - рассказал Вильховский.

Последней на заседании суда 11 апреля свидетельствовала Ирина Рафикова, которая находилась в машине Дронова.

Девушка 1996 года рождения рассказала, что в тот вечер подозреваемый находился в кафе "БарДым". Встретившись около 20:15, они направились в кафе Koritza.

Рафикова сообщила, что непосредственно перед столкновением сидела на переднем сиденье и смотрела в телефон, поэтому летящий на нее Lexus увидела боковым зрением, а звука сигнала не помнит.

"Это было моментально. Когда мы вышли с машины, сбежалось много людей, мне предоставили медпомощь – в больницу я ехать отказалась – и потом повели на опрос. У Дронова все руки были в крови. Он переживал за людей, спросил у женщины, нужна ли ей помощь", - рассказала Рафикова.

По ее словам, она не видела, на какой свет стартовал Дронов, но в момент проезда перекрестка горел зеленый, а водитель двигался "с обычной скоростью".

Рафикова опровергает, что ее с Дроновым связывали романтические отношения.

"Мы с ним знакомы около полугода. До этого виделись 3-4 раза, были в парке и в кафе. С момента последней встречи прошло около месяца, я дни не считала", - рассказала девушка.

Адвокат Алены Зайцевой Юлия Козырь отметила, что Рафикова стала единственной, кто поменял свои показания.

Этот же факт отметил и представитель прокуратуры, который пообещал детально проанализировать показания девушки на стадии дебатов.

Следующее заседание суда состоится в 14:00 17 апреля.

Вечером 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова.

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.

Рассмотрение дела харьковского ДТП, в котором погибли 6 человек, по существу начали 27 февраля.

4 апреля Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения Зайцевой и Дронову в виде содержания под стражей до 1 июня.