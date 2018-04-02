Віра Савченко написала листа Трампу

Голова політичної партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Віра Савченко просить президента США Дональда Трампа звернути увагу на арешт її сестри – народного депутата.

Про це йдеться у листі Савченко до американського президента, текст якого вона виклала у Facebook.

За словами Савченко, причиною публічного засудження її сестри стали "політична діяльність, боротьба з корупцією, опозиційність висловлень до чинної влади та особисто до президента", а також те, що Надія Савченко заявила про свій намір балотуватися на найближчих виборах президента.

"Рішення про арешт Савченко Надії є політично вмотивованим, спрямованим на усунення опозиційного конкурента діючій владі, що є неприйнятним у демократичному суспільстві", - пише її сестра у листі до Трампа.

Вона закликала президента США "на всіх майданчиках міжнародної дипломатії підняти питання щодо переслідування в Україні опозиційних політиків, питання усунення конкурентів на майбутніх виборах президента України шляхом політичного переслідування".

Також вона просить Трампа "забезпечити пильний міжнародний нагляд за ситуацією переслідування моєї сестри, Надії Савченко, аби унеможливити порушення прав людини та утиски політика за його законні переконання".

У своєму листі Віра Савченко повідомила президенту США, що "Україна залишається самою корумпованою країною Європейського континенту та країною з самим низьким рівнем життя"; у ній "політично утискають" правоохоронні органи, покликані боротися із корупцію – НАБУ і САП, а влада на чолі з президентом "постійно відтерміновують створення Спеціалізованого антикорупційного суду".

Також Савченко пише про "системний наступ влади на ЗМІ, що не є підконтрольні особисто президенту та іншим олігархам, що наближені до влади".

Як відомо, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

За даними ГПУ, Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти парламент і центр Києва, а до отримання ними зброї на окупованій території причетні російські військові.

20 березня Савченко заявляла, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її до організації "перевороту".

Нардеп стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Надії Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд Києва відмовився відпустити Савченко.

Савченко загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко