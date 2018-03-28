Савченко почала інформаційну кампанію, їй допомагає Мураєв

Після затримання Надії Савченко на телеканалі NewsOne почали транслювати її рекламний ролик, який тепер опубліковано на Facebook-сторінці нардепа і поширюють ЗМІ.

На телеканалі нардепа Євгена Мураєва ролик з'явився 22 березня, в день рішень Верховної Ради щодо Савченко та її арешту. 28 березня запис поширили у Facebook Савченко.

У ролику Савченко, зокрема, говорить: "Діяти треба на випередження… Я знаю, що робити, – я рішення діяти для себе прийняла. Прийде час, я стану кандидатом у президенти України. Але ваше рішення мені потрібне вже сьогодні".

Як повідомляє Громадський рух "Чесно", екс-"опоблоківець" та екс-"регіонал" Євген Мураєв пообіцяв надати Савченко юридичну та медійну підтримку.

У коментарі руху заступниця голови "Громадсько-політичного руху Надії Савченко" Тетяна Проторченко повідомила, що створенням і розміщенням ролика займалася партія:

"Це політична реклама… Враховуючи, що дійсно, як озвучив Євген Мураєв, що вони будуть у межах своїх можливостей надавати підтримку по цій справі, то нам дозволили поставити цей ролик", – заявила вона.

"Нам завжди давали там (на NewsOne – ред.) майданчик для того, щоб ми могли озвучувати свою позицію… Ми звернулися туди, бо розраховували на адекватність цінової політики", – пояснила соратниця Савченко.

Проторченко сказала, що сама оплатила розміщення ролика на каналі:

"Я платила як за "Громадсько-політичну платформу", враховуючи що я є заступником голови і це все буде у звіті відображено. В межах моєї офіційної заробітної плати я змогла собі це дозволити, враховуючи, що потрішки, по 200, 300 гривень ще й знайомі назбирали".

"Там буквально десяток показів цих відео. Це зовсім небагато, ми більше розраховуємо на інтернет, тому що телебачення – це великі кошти, а ми їх просто фізично не маємо", – додала вона.

За підрахунками "Чесно", один показ ролика з таким хронометражем за розцінками станом на кінець 2016 року коштував би щонайменше 3500 гривень. Тож трансляція роликів із Надією Савченко могла обійтися партії в 30-40 тисяч гривень.

У партії не будуть відмовлятися від анонсованої Мураєвим підтримки, однак наголошують, що така підтримка має бути прозорою та публічною.

Екс-"регіонал" Євген Мураєв у 2014 році викупив телеканал NewsOne у Вадима Рабіновича. Обидва політики у 2014 році стали народними депутатами та увійшли до фракції "Опозиційний блок". Зараз вони очолюють партію "За життя".

Про те, що Савченко запустила "передвиборчий" ролик, тепер пишуть навіть російські ЗМІ.

Ще перед затриманням Савченко її соратники поширили відеоролик, у якому вона у порожній залі Верховної Ради саркастично говорить: "Бабах! Що, страшно? А вони нас бояться".

Перед цим була інформація, що у Савченко відібрали гранати в парламенті.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

За даними ГПУ, Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти парламент і центр Києва, а до отримання ними зброї на окупованій території причетні російські військові.

20 березня Савченко заявляла, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її до організації "перевороту".

Нардеп стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Надії Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення.