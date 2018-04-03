Головні новини дня – за 60 секунд

Верховна Рада провалила закон про скасування декларацій для ГО, розкрито напад на Мосійчука, на Авакова в РФ завели кримінальну справу, Супрун хочуть звільнити, від Савченко пішов адвокат - новини, які обговорювали 3 квітня.

Про декларування для активістів. Верховна Рада відхилила законопроекти 6271 і 6674, якими пропонувалося замінити обов'язкове декларування доходів активістами на подачу ними спеціальних фінансових звітів.

Крім цього народні депутати Верховної Ради з кількох спроб не змогли включити до порядку денного ще чотири законопроекти про відтермінування та скасування декларування для громадських активістів та іноземців, членів наглядових рад.

Для розробки нового проекту закону про скасування е-декларування для антикорупціонерів буде створена робоча група при президентові України, проект передбачатиме "прозору звітність" для громадських організацій.

Про Мосійчука. Голова Служби безпеки Василь Грицак каже, що розкрито напад, в результаті якого постраждали троє осіб, зокрема, народний депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук, та загинули двоє осіб.

Голова СБУ також сказав, що не хоче розкривати деталі, та анонсував проведення найближчим часом брифінгу, присвяченого цьому теракту.

Про Авакова. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який нібито перешкоджав росіянам при голосуванні на виборах президента РФ.

Сам Аваков, коментуючи новину про порушення проти нього кримінальної справи в Росії, написав у Twitter: "Служу українському народу!"

Про Холодницького. Генеральний прокурор змінив підслідність у справі свого заступника – керівника САП Назара Холодницького, процесуальне керівництво здійснює генеральна інспекція ГПУ.

Крім того, Холодницький клопотатиме про відсторонення його від посади на час розслідування кримінального провадження.

Про Супрун. Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я рекомендував парламенту прийняти звернення до Кабінету міністрів про відставку в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Про Савченко. Адвокат Віктор Чевгуз подав до СБУ заяву про свій самовідвід від захисту народного депутата Надії Савченко. Як відомо, до цього моменту у Надії Савченко було три адвокати.

Про активістів Майдану. Іван Бубенчик, який заявляє, що вбив двох правоохоронців 20 лютого 2014 року, отримав повідомлення про підозру, Печерський суд має обрати йому запобіжний захід.

Про плани Кремля. Британське видання "The Times" повідомляє, що команді російського президента Володимира Путіна у 2014 році пропонували план із дестабілізації ще й Запорізької області України. Це був план маніпуляції громадською думкою перед заколотом у Запоріжжі, в якому мали б використати мережу російських шпигунів. Передбачався і контакт із місцевою поліцією та Службою безпеки України.

Про пенсійний вік. Пенсійний вік українців не підвищуватиметься, принаймні, ще десять років.

Про УЗ. В Укрзалізниці ціни на квитки залишаються без змін, наказ про підвищення тарифів Мінінфраструктури ще погоджується причетними відомствами.