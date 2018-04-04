Парубій пообіцяв розібратися з ситуацією щодо Бубенчика

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Генерального прокурора Юрія Луценка розібратися з ситуацією Івана Бубенчика, якому була вручена підозра щодо вбивства двох правоохоронців 20 лютого 2014 року.

Про це він сказав у залі парламенту у середу, 4 квітня.

"Вчора після нашої вечірньої розмови про затримання Бубенчика, у мене була розмова з генпрокурором і ми домовилися, що я від свого імені та імені парламенту дам письмовий запит. До кінця дня генеральний прокурор пообіцяв, що він в ситуації розбереться і дасть відповідь з приводу тих подій, які відбулися навколо Бубенчика", - сказав спікер ВР.

"Також хочу озвучити свою позицію. Для мне є неприйнятним, коли прокурор у суді, який представляє прокуратуру, зазначає, що закон ухвалений українським парламентом про амністію, є нікчемним законом", - заявив Парубій.

За його словами, прокурор не повинен давати політичні оцінки, а виконувати закон, який приймає найвищий законодавчий орган - Верховна Рада України.

"А якщо він не здатний виконувати закон, нехай йде в адвокати і працює у приватній практиці, захищаючи тих, кого він вважає за необхідним", - додав він.

Голова ВР зазначив, що по цій ситуації має бути окреме розслідування і спеціальна оцінка подібних тверджень прокурора.

Парубій пообіцяв, проінформувати депутатів та голів фракцій, як тільки отримає відповідь від Луценка, щоб у подальшому разом ухвалити рішення щодо подальших спільних дій.

Як повідомлялося, ГПУ вручила підозру Бубенчику, який розповідав, як стріляв на Майдані

Як відомо, у лютому Горбатюк повідомив, що в межах справи про вбивства правоохоронців на Майдані на початку 2014 року оголошено про підозру одному протестувальнику.

У 2016 році в інтерв'ю "Українській правді" Горбатюк коментував розповідь Бубенчика про те, як він стріляв на Майдані.

"І Бубенчик не один такий - було ще два випадки, коли конкретні особи в соцмережах розповідали про застосування зброї. Ми перевіряємо ці заяви і осіб їх робили. Бубенчика хотіли допитати, проте він відмовився. Ще викличемо. При цьому, коли ми викликали раніше іншу людини з приводу його розповідей про стрілянину, з ним прийшов натовп людей, обурених "поведінкою" слідства", - розповів він.

У лютому 2016 року з'явилося інтерв’ю з учасником Євромайдану зі Львова, колишнім військовим Іваном Бубенчиком. В інтерв’ю він розповідав, що він нібито вбив двох бійців "Беркуту" на Інститутській 20 лютого 2014 року.

У так званих справах Майдану покарання наразі відбуває одна людина.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.

Детальніше про справи Мадану читайте у матеріалі: Справи Майдану. Розслідувати не можна закрити