Холодницький натякнув, що скарга Супрун на справу не тягне

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відмовився коментувати парламенту дисциплінарну скаргу директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника щодо себе.

На засіданні Верховної Ради депутат Вікторія Пташник попросила його прокоментувати епізоди дисциплінарної скарги, "з чого нарізка", а також ситуацію щодо в.о. міністр охорони здоров’я Уляни Супрун.

"Вся моя позиція і всі спростування тих нарізок і повний текст будуть надані Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів. Я не думаю, що на парламентській трибуні нам необхідно це досліджувати", – сказав Холодницький.

"Я за кожне слово своє ручаюся, за кожен умисел. Не словом, а ділом судіть", – заявив він

"Жодна справа після розмов із ким-би то не було не була закрита чи знищена. Але показати один фрагмент і не показати інші – це трошки не правильно. І на засіданні КДКП я буду доводити – і будемо слухати всі фрагменти", – додав керівник САП.

Він підтвердив, що на записи з прослушки могла потрапити нецензурна лайка: "Вибачте, але в нашій країні у білих рукавчиках болото корупції не зможу побороти. Так воно є. Це моя слабинка, вибачте мене, будь ласка".

"Але кожне слово, яке я казав, і кожна дія, яка слідувала за цими словами, свідчить про те, я намагався і буду намагатися робити все, щоб довести до логічного завершення справу – а не натягувати вину, в тому числі, і помічників народних депутатів і міських голів там, де неможливо її пред’явити", – сказав Холодницький

"Так само і по підозрах. Ми дуже загралися в пред’явлення підозр. Ми ними розкидаємося направо і наліво, на жаль. А потім замість направлення справи до суду ми бачимо роки розслідувань. Тому що виявляється, що експертиз немає тощо. Але люди вже притягненні, спаплюжені їхні честь і гідність. Я не хочу так працювати", – заявив він.

Як відомо, раніше виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що понад рік тому звернулася до НАБУ через пропозицію хабара від помічника народного депутата, до якої потім долучився один із мерів.

За даними "Української правди", 7 березня детективи НАБУ проводили обшуки вдома у помічника Олега Ляшка Олександра Богачова, а також вдома й на роботі у міського голови Вишневого Іллі Дікова. Йшлося нібито про справу щодо пропонування хабара Уляні Супрун.

Після виступу Холодницького з трибуни депутат Сергій Лещенко заявив, що квартира керівника САП виявилася в тому ж будинку, в якому він "відмазував" забудовника: "Чомусь так сталося "випадково", що Ви живете саме там, де цей забудовник намагався дати хабаря міністру охорони здоров’я".

Згідно з декларацією Холодницького за 2017 рік, він досі орендує кімнату у гуртожитку в Вишневому, хоча має права на квартиру у 61,1 кв м (з 7 березня 2016 року) в цьому ж місті під Києвом.

За даними джерел УП, один із епізодів у скарзі Ситника стосується Богачова: нібито Холодницький попередив заступника директора ТОВ "Акварелі Девелопмент Холдинг" Сергія Кафтя про можливі обшуки, обурився, що детективи НАБУ допитали його друга без відома голови САП, і завадив їм отримати дозвіл на обшуки Кофтя.