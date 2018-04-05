Мосійчук вимагає екстрадиції виконавців замаху на нього

Член фракції "Радикальна партія Ляшка" Ігор Мосійчук вимагає, щоб Міністр іноземних справ Павло Клімкін та Генпрокурор Юрій Луценко направили до Росії документи щодо екстрадиції виконавців замаху на нього.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради у четвер, 5 квітня.

За його словами, прокуратура та Служба безпеки проінформували суспільство про розкриття замаху на нього біля телеканалу "Еспресо", в результат якого загинуло двоє осіб і троє були поранені.

"Встановлені особи-виконавці. Це Лисак Ігор, Григорян Олександр та М'ятних Михайло.

Координатором цього терористичного акту був офіцер Головного управління розвідки Міністерства оборони Російської Федерації", - сказав Мосійчук.

Він зазначив, що наразі затриманий тільки М'ятних, який знаходиться у слідчому ізоляторі СБУ та дає свідчення.

Двоє інших - в Ічкерії та на території окупованого Криму.

"І, враховуючи все це, я звертаюся до Міністра закордонних справ, до Генерального прокурора, який брав активну участь у розслідуванні, з вимогою направити документи до Російської Федерації з вимогою екстрагувати осіб, винних у цьому терористичному акті і віддати українському правосуддю", - заявив нардеп.

"У випадку, якщо це не відбудеться, то це дає всі підстави вважати Росію країною-терористом", - додав він.

Також Мосійчук додав, що замах на нього був скоєний з метою дестабілізувати ситуацію в країні і через його позиції щодо російської агресії.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці з'ясували, що вибух біля телеканалу "Еспресо" в Києві був замахом на життя народного депутата Ігоря Мосійчука.

Як повідомлялося, 3 квітня голова СБУ Василь Грицак заявив, що розкрито напад, в результаті якого постраждали троє осіб, зокрема, народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук, та загинули двоє осіб.

Ввечері 25 жовтня 2017 року під телеканалом "Еспресо" в Солом’янському районі Києва стався вибух, загинули охоронець Мосійчука Руслан Кушнір і екс-працівник юридичного департаменту МВС Михайло Морміль, який проходив поруч із місцем вибуху.

Ігор Мосійчук через вибух пережив операцію. Він вважає це замахом на його життя.

Також до лікарні з серйозними пораненнями тоді потрапили політолог Віталій Бала та 56-річна Надія Тарасенко.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявляв, що "не має жодних сумнівів", що теракт був спрямований проти Мосійчука і допустив, що це робота російських спецслужб.

В Кремлі відкинули звинувачення на адресу Росії у зв'язку з вибухом у Києві. Також глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув звинувачення у замаху на Ігоря Мосійчука, заявивши, що "організатори злочину перебувають в Україні".

СБУ перевіряла можливу причетність позаштатного помічника-консультанта Ігоря Мосійчука до вибуху.