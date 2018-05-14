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Савченко готовий взяти на поруки колишній комбат "Айдару"

Понеділок, 14 травня 2018, 13:32
Савченко готовий взяти на поруки колишній комбат Айдару

Народний депутат від Радикальної партії колишній командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук заявив про готовність взяти на поруки звинувачену в тероризмі Надію Савченко.

Про це він сказав журналістам перед засіданням суду в понеділок повідомляє "Громадське ТБ".

В свою чергу помічниця Савченко Тетяна Поторченко заявила, що Надія сама відмовилася від послуг адвокатів.

Раніше стало відомо, що від Надії Савченко пішли обидва її адвокати — Олег Соловей та Дмитро Бугай.

14 травня суд розглядає питання продовження запобіжного заходу для Савченко.

Надії Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. 

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Слідство призначило 13 експертиз зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійну судово-психологічну експертизу щодо Савченко.

Надія Савченко пройшла тестування на поліграфі ("детекторі брехні"). 

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко Надія
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