Савченко готов взять на поруки бывший комбат "Айдара"

Народный депутат от Радикальной партии бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук заявил о готовности взять на поруки обвиняемую в терроризме Надежду Савченко.



Об этом он сказал журналистам перед заседанием суда в понедельник сообщает "Громадське ТВ".



В свою очередь помощница Савченко Татьяна Поторченко заявила, что Надежда сама отказалась от услуг адвокатов.



Ранее стало известно, что от Надежды Савченко ушли оба ее адвокаты - Олег Соловей и Дмитрий Бугай.



14 мая суд рассматривает вопрос продления меры пресечения для Савченко.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог.

Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Следствие назначило 13 экспертиз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, включаякомиссионную судебно-психологическую экспертизу в отношении Савченко.

Надежда Савченко прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи").

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.