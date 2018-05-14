Суд надав Савченко нового адвоката і відклав розгляд справи

Шевченківський райсуд Києва переніс на 15 травня розгляд клопотання прокуратури про продовження арешту народного депутата Надії Савченко.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними агентства, суд відклав засідання для того, щоб призначений державою новий адвокат Савченко міг ознайомитися з матеріалами справи.

Перед цім нардеп відмовилась від своїх адвокатів Солов’я, Бугая, Грищенюка та Шадріна і попросила суд надати їй нового, державного адвоката.

За інформацією "Громадського радіо", суд надав їй адвоката із Центру безоплатної правової допомоги Юлію Ткач.

Захисниця вже прибула до Шевченківського райсуду, і їй одразу передали матеріали справи. Вона також попросила час для конфіденційної розмови з підзахисною.

Надії Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Слідство призначило 13 експертиз зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійну судово-психологічну експертизу щодо Савченко.

Надія Савченко пройшла тестування на поліграфі ("детекторі брехні").

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.