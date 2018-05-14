Савченко попросила безкоштовного адвоката

Депутат Надія Савченко просить надати їй державного адвоката

Про це вона заявила у Шевченківському райсуді Києва, який розглядає питання продовження запобіжного заходу для депутата.

У суді повідомили, що надійшло 4 заяви від Савченко від 11 травня щодо того, про відмову від адвоката Солов’я, Бугая, Грищенюка та Шадріна.

Савченко пояснила: "Я написала у п’ятницю всі ці відмови, але передати слідчому змогла тільки сьогодні зранку, бо пошта у в’язниці працює в певні робочі дні".

"Я не є олігархом і з багатої родини – я не можу собі дозволити платних адвокатів", – сказала вона.

"Мені дуже незрозуміло чути публічні заяви адвокатів, що вони розривають зі мною співпрацю через некоректну поведінку моєї сестри. Я вважаю, що адвокати не мають права налаштовувати своїх підзахисних проти їхніх родичів", – додала Савченко.

"Якщо таке буде повторюватися, мені доведеться писати у спілку адвокатів, адвокатську палату, щоб таких адвокатів позбавили адвокатів. Не зважаючи на слабку процесуальну роботу, вони мають право робити такі заяви", – заявила вона.

"Тому я розриваю співпрацю з усіма адвокатами і прошу надати мені… Я готова захищатися сама – але розумію, що за законом ви повинні мені надати безкоштовного адвоката", – сказала депутат.

Савченко підтвердила, що відмовляється і від послуг Олександра Шадріна.

До регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги вже звернулися щодо надання захисника для Савченко.

Звинувачення попросило про технічну перерву, доки призначений адвокат прибуде до суду. Це має бути здійснено впродовж двох годин максимум.

На прохання Шадріна суд дав час на конфіденційне спілкування його з Савченко.

Депутат після оголошення перерви вигукнула, що їй сил вистачає, щоб говорити гучно й без мікрофона. "Воля буде й у мене, й в України", – сказала вона прихильникам.

"Якщо вам адвоката вибирає сторона звинувачення, то можна повірити, що вас захистять, це точно", – прокоментувала Савченко іронічно.

Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.

Савченко інкримінують підготовку до терактів у центрі Києва та у Верховній Раді, незаконне поводження зі зброєю й боєприпасами, сприяння терористичній організації.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що передачею зброї Надії Савченко на окупованій території Донбасу керували російські полковники.

Сама народний депутат стверджувала, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва вирішив узяти Савченко під варту до 20 травня. Майно Савченко суд згодом відмовився арештувати.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування. Станом на 11 травня вона, за словами сестри Віри, втратила 17 кілограмів ваги.

Савченко вже пройшла судово-психологічну експертизу, зокрема, з використанням поліграфа ("детектора брехні").

Фігуранта справи Савченко Володимира Рубана, який керує Центром звільнення полонених "Офіцерський корпус", бойовики ОРДО включили до списків для обміну полоненими. Його затримали 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї.

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