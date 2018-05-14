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Суд дал Савченко нового адвоката и отложил рассмотрение дела

Понедельник, 14 мая 2018, 14:45

Шевченковский райсуд Киева перенес на 15 мая рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении ареста народного депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, суд отложил заседание для того, чтобы назначенный государством новый адвокат Савченко мог ознакомиться с материалами дела.

Перед этим нардеп отказалась от своих адвокатов Соловья, Бугая, Грищенюка и Шадрина и попросила суд предоставить ей нового, государственного адвоката.

По информации "Громадського радио", суд предоставил ей адвоката из Центра бесплатной правовой помощи Юлию Ткач.

Защитница уже прибыла в Шевченковский райсуд, и ей сразу передали материалы дела. Она также попросила время для конфиденциальной беседы с подзащитной.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Следствие назначило 13 экспертиз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, включаякомиссионную судебно-психологическую экспертизу в отношении Савченко.

Надежда Савченко прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи").

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Темы: Савченко Надеждасударест
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