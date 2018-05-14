Суд дал Савченко нового адвоката и отложил рассмотрение дела

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Понедельник, 14 мая 2018, 14:45

Шевченковский райсуд Киева перенес на 15 мая рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении ареста народного депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, суд отложил заседание для того, чтобы назначенный государством новый адвокат Савченко мог ознакомиться с материалами дела.

Перед этим нардеп отказалась от своих адвокатов Соловья, Бугая, Грищенюка и Шадрина и попросила суд предоставить ей нового, государственного адвоката.

По информации "Громадського радио", суд предоставил ей адвоката из Центра бесплатной правовой помощи Юлию Ткач.

Защитница уже прибыла в Шевченковский райсуд, и ей сразу передали материалы дела. Она также попросила время для конфиденциальной беседы с подзащитной.

Дополняется...

Темы: Савченко Надежда суд арест
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