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Головні новини дня – за 60 секунд

Понеділок, 14 травня 2018, 21:04

За вибори Путіна в Криму Рада ЄС ввела санкції для 5 осіб, Савченко просить державного адвоката, в Луцьку чоловік підпалив сам себе - новини, які обговорювали 14 травня.

Про санкції. Рада ЄС запровадила санкції проти п’яти осіб, причетних до незаконного проведення виборів президента Росії в анексованому Криму. Їхні активи буде заморожено, а також їм буде заборонено в'їжджати до Євросоюзу.

Про Савченко. Народний депутат від Радикальної партії колишній командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук заявив про готовність взяти на поруки звинувачену в тероризмі Надію Савченко.

А Савченко, тим часом, просить надати їй державного адвоката.

Про сина Шуфрича. Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за 2 ст. 296 – хуліганські дії вчинені групою осіб – за фактом бійки, яка сталася в ніч на 13 травня за участю старшого сина нардепа від "Оппоблоку" Нестора Шуфрича Олександра.

Про українських консулів. Консула України у німецькому місті Гамбург Василя Марущинця відсторонили на час дисциплінарного провадження у зв’язку з інформацією про його антисемітські дописи у Facebook.

Про надзвичайні події. У центрі Луцька, на Театральному майдані, чоловік вилив на себе займисту речовину та підпалився. Очевидці гасили вогонь власним одягом. Чоловіка з опіками забрала "швидка".

У Добропіллі Донецької області впала бетонна стіна біля під‘їзду багатоповерхівки, травмувавши чотирьох дітей. Через спрацювання двох вибухових пристрів, кинутих на територію складу в Голосіївському районі столиці, постраждали 6 охоронців.

Теми: ЄСсанкціїРосіяСавченко НадіяШуфрич
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