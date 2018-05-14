Главные новости дня – за 60 секунд

За выборы Путина в Крыму Совет ЕС ввел санкции для 5 человек, Савченко просит государственного адвоката, в Луцке мужчина поджог сам себя – новости, которые обсуждали 14 мая.

О санкциях. Совет ЕС ввел санкции против пяти человек, причастных к незаконному проведению выборов президента России в аннексированном Крыму. Их активы будут заморожены, а также им будет запрещен въезд в Евросоюз.

О Савченко. Народный депутат от Радикальной партии бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук заявил о готовности взять на поруки обвиняемую в терроризме Надежду Савченко.

А Савченко, тем временем, просит предоставить ей государственного адвоката.

О сыне Шуфрича. Правоохранители расследуют уголовное производство по 2 ст. 296 – хулиганские действия, совершенные группой лиц, – по факту драки, которая произошла в ночь на 13 мая с участием старшего сына нардепа от "Оппоблока" Нестора Шуфрича Александра.

Об украинских консулах. Консула Украины в немецком городе Гамбург Василия Марущинца отстранили на время дисциплинарного производства в связи с информацией о его антисемитских постах в Facebook.

О происшествиях. В центре Луцка, на Театральной площади, мужчина вылил на себя горючее вещество и поджег его. Очевидцы тушили огонь собственной одеждой. Мужчину с ожогами забрала "скорая".

В Доброполье Донецкой области упала бетонная стена возле подъезда многоэтажки, травмировав четырех детей.

Из-за двух взрывных устройств, брошенных на территорию склада в Голосеевском районе Киева, пострадали 6 охранников.