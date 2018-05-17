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ДТП в Харькове: видеодоказательство показало, что Зайцева ехала на красный

Четверг, 17 мая 2018, 21:37
ДТП в Харькове: видеодоказательство показало, что Зайцева ехала на красный

В Киевском райсуде Харькова на заседании по делу о смертельном ДТП рассматривали видеозаписи, которые показали нарушение правил дорожного движения обоими водителями.

Об этом рассказал прокурор Игорь Омельченко, передает "Укринформ".

"Видеозаписи, которые изучил суд, доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих фигурантов дела: водителя авто Lexus 20-летней Елены Зайцевой и водителя авто Volkswagen Touareg 49-летнего Геннадия Дронова. Оба имели возможность увидеть друг друга и избежать столкновения. По первой видеозаписи видно, что в момент столкновения Зайцева выезжает на перекресток на красный сигнал светофора, а Дронов начинает движение на желтый", - сказал прокурор.

Обоим фигурантам дела предложили установить скорость движения их автомобилей экспериментальным путем, но они отказались.

"По словам Дронова, Зайцева двигалась со скоростью 100-120 км в час. Зайцева же не смогла указать скорость автомобиля Дронова, но заявила, что сама двигалась со скоростью 80 км в час", - добавил прокурор.

Изучение видеозаписей продолжится на очередном заседании суда 22 мая.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова. 

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.

Темы: ДТПХарьковсуд
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