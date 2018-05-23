Суд не змінив запобіжний захід одному з нападників на Найєма

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Середа, 23 травня 2018, 19:32

Апеляційний суд Києва залишив одного з нападників на народного депутата Мустафу Найєма Умолта Темербулатова під нічним домашнім арештом.

Про це у Facebook написав брат нардепа, юрист Масі Найєм.

"Суд ухвалив залишити рішення Шевченківського районного суду міста Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 23:00 до 06:00 до 30 червня 2018 року – без змін", – написав він.

Брат нардепа також зазначив, що прокурор повідомив нові факти по Темербулатову.

"Під час інциденту підозрюваний заважав потерпілому здійснювати будь-які дії (тобто тримав Мустафу, поки його били)", – пише Масі Найєм.

Крім того, Темербулатов "із застосуванням фізичної сили" зупинив Мустафу Найєма, коли той намагався наздогнати іншого нападника, який побив нардепа та втік з України.

Як пише Масі Найєм, Тембуратов кинув депутата на проїжджу частину дороги, таким чином давши змогу Магі (іншому підозрюваному – УП) залишити місце злочину.

Раніше 3 травня Шевченківській райсуд обрав для Умолта Руслановича Темербулатова нічний домашній арешт як запобіжний захід.

Іншого підозрюваного також відправили під нічний домашній арешт, ще одного – під цілодобовий.

30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Суд в Азербайджані відпустив Магомеда-Аміна Саітова, четвертого підозрюваного під особисте зобов’язання.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" ККУ.

Також поліція шукає водія БМВ (це п’ята особа, яку зафіксували камери): він не брав участі у конфлікті, але може дати свідчення.

Більше про нападників читайте в матеріалі УП "ОПГ Ребята". У яких справах фігурували нападники на Найєма"

Українська правда
Теми: Найєм суд
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